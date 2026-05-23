മൂന്നാറിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കലക്ടറുടെ ഇടപെടൽ; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
Published : May 23, 2026 at 12:42 PM IST
ഇടുക്കി: മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇടപെട്ട് തേനി ജില്ലാ കലക്ടർ. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസും കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം വർക്കല സ്വദേശികളായ വിനോദസഞ്ചാര സംഘത്തിന് നേരെയാണ് പ്രാദേശിക ഗുണ്ടാസംഘത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ അതിക്രമം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ.
സഞ്ചാരികളെ മർദ്ദിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെയും വ്യാപകമായ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ ബസ് നിർത്തിയിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തീർത്തും നിസാരമായ ഒരു തർക്കമാണ് പിന്നീട് വലിയ അതിക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പ്രാദേശിക സംഘം സഞ്ചാരികളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ വർക്കല സ്വദേശികൾ പരാതിയുമായി സമീപിച്ചെങ്കിലും ആദ്യം നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് വിസമ്മതിച്ചത് വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു.
കേരള, തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മേഖലയായതിനാൽ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊരങ്ങണി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ ആദ്യം പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
എന്നാൽ, ദൃശ്യങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും ചെയ്തതോടെ തേനി കലക്ടറേറ്റ് വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കർശന നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഒടുവിൽ കൊരങ്ങണി പൊലീസ് പരാതി സ്വീകരിക്കാനും നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനും തയ്യാറായത്.
ആവർത്തിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം മൂന്നാർ മേഖലയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന പത്താമത്തെ അക്രമ സംഭവമാണിത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് ഇത്തരം ഗുണ്ടാവിളയാട്ടങ്ങൾ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പതിവ് വാർത്തയായി മാറുമ്പോഴും, ഇത്തരം ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ മുൻകരുതലുകളോ ജാഗ്രതയോ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന കടുത്ത ആക്ഷേപം ഇതിനോടകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ പൊലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളും കർശന നിരീക്ഷണവും വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.
മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലമായതിനാൽ മൂന്നാറിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന സമയമാണിത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം ഇത്തവണ സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നെങ്കിലും, ഈ മാസം ആദ്യവാരം മുതൽ വലിയ രീതിയിൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച കച്ചവടം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യാപാരികൾക്കും ടൂറിസം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവർക്കും ഈ സംഭവം വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
മൂന്നാറിൽ മുൻപും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മൂന്നാറിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മൂന്നാറിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ തകർക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക.
