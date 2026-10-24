ഭക്ഷണവും മരുന്നും വാങ്ങാന് വീടിൻ്റെ ജനലുകളും വാതിലുകളും വിറ്റു; കാൻസർ ബാധിതയായ അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും കരുതലുമായി ജില്ലാഭരണ കൂടം
ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായി ഇവർ തളിപ്പറമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥ പുറത്തറിയുന്നത്.
Published : October 24, 2026 at 7:32 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന് പി
കണ്ണൂർ: വരാന്ത വരെ കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കാൻസർ രോഗിയായ അമ്മയും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന രണ്ട് ആൺമക്കളും. വീടിൻ്റെ മുറികൾ മുഴുവൻ കുഴികളാണ്. വാതിലും ജനലും ഇല്ലാതെ തുറന്നുകിടക്കുന്ന ശുചിമുറി. അടുക്കളയെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ചായയുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കലവും സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസും മാത്രം. വീട്ടിൽ മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ പോലുമില്ല. തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയിലെ ഗോപാലൻ പീടികയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന 55 വയസ്സുകാരിയായ ഉഷയും 33ഉം 23ഉം വയസ്സുള്ള മക്കളുമാണ് ഈ ദയനീയാവസ്ഥയില് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
അടുപ്പ് കത്താത്ത അടുക്കളയിൽ കിടക്കുന്നത് നായ്ക്കളാണ്. നാട്ടുകാർ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത്. അമ്മ ഉഷയ്ക്ക് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിൽ ആവുന്നത്. പിഎംഎവൈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർക്ക് വീട് നിർമിച്ചു നൽകിയത്.
അമ്മയ്ക്ക് കാൻസർ ബാധിച്ചതോടെ മനസിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ മൂത്ത മകൻ പിന്നീട് ജോലിക്ക് പോകാതായി. അതോടെ ഇളയ മകന് ലഭിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി പെൻഷനായി ഇവരുടെ ഏക വരുമാനം. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മകനെ നഗരസഭാ ഇടപെട്ട് ബഡ്സ് സ്കൂളിൽ അയച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതും നിലച്ചു. ഇതിനുശേഷമാണ് വീടിൻ്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും ഓരോന്നായി ഇളക്കി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പിന്നീട് വയറിങ്ങും സ്വിച്ച് ബോർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ ഇളക്കിയെടുത്ത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ വരാന്തയിൽ ബാക്കിയുള്ള ജനലുകളും ഇളകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ആകെയുള്ള ഒരു കട്ടിലിൽ പായ പോലും വിരിക്കാതെയാണ് ഇവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്ലാതെ മറ്റൊരു തുണിയും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ വെറും നിലത്താണ് രണ്ടു മക്കളും കിടക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഇവർ വെളിച്ചവും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കീറിയ തുണി കഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് കെട്ടി കയറുണ്ടാക്കി കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കും. തുറന്നു കിടക്കുന്ന ശുചിമുറിക്ക് മാലിന്യ ടാങ്കില്ല. പകരം ഒരു കുഴി മാത്രം.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായി ഇവർ തളിപ്പറമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ് പൊലീസിൻ്റെയും കെ പി മൈത്രി പാലിയേറ്റീവ് നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥ പുറത്തുവന്നത്.
ഉഷയും മക്കളും പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജിൽ
ഇവരുടെ ദുരവസ്ഥ പുറത്ത് വന്നതോടെ കാന്സര് ബാധിതയായ തളിപ്പറമ്പ് കൂവോട് പഞ്ചളായിയിലെ ഉഷയെയും രോഗബാധിതരായ രണ്ട് മക്കളെയും ചികിത്സയ്ക്കായി പരിയാരം കണ്ണൂര് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. എംഎല്എയും ജില്ലാ കലക്ടറും വീട് സന്ദര്ശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നടപടി. ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പാക്കുകയും മെഡിക്കല് പരിശോധനകള്ക്കു ശേഷം ഇവര്ക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും നടപടി തുടങ്ങി.
കുടുംബത്തിൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥ പുറത്ത് വന്നത്തോടെയാണ് ടി. കെ. ഗോവിന്ദന് മാസ്റ്റര് എംഎല്എയും ജില്ലാ കലക്ടര് പി വിഷ്ണുരാജും വീട് സന്ദര്ശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. ഇവര് നൽകിയ നിര്ദേശത്തെത്തു ടര്ന്നാണ് ഇപ്പോള് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കല് കോളജില് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നല്കിയ ശേഷം ഇവരെ താത്കാലികമായി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില് താമസിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് നല്കിയതായി ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
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കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാന് റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യനീതി, പൊലിസ്, വനിതാ ശിശുവികസനം എന്നീ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരും ഉള്പ്പെടുന്ന സംഘത്തിന് ജില്ലാ കലക്ടർ രൂപം നല്കിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ തുടര് ചികിത്സ, ഭക്ഷണം, താമസം, സുരക്ഷാ പെന്ഷന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ നിര്ദേശം നല്കി. തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്പേഴ്സണ് പി. കെ. സുബൈര്, വൈസ് ചെയര് പേഴ്സണ് ദീപ രഞ്ജിത്ത്, ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻ്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് പുല്ലായിക്കൊടി ചന്ദ്രന്, കൗണ്സിലര്മാരായ പി. ധന്യ, ടി. ബാലകൃഷ്ണന്, തളിപ്പറമ്പ് തഹസില്ദാര് സുനിഷ കെ. കെ., ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസര് പി. ബിജു, വിവിധ വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
മക്കളുടെ ഓട്ടിസത്തിന് ചികിത്സാ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി അവരെ പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം സ്നേഹ ഭവന് റീഹാബിലേഷന് സെൻ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ പി. വിഷ്ണുനാഥ് അറിയിച്ചു. ഉഷയ്ക്ക് വീട് വച്ചു കൊടുക്കാന് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്തോഷ് എന്നയാൾ സന്നദ്ധതനായെന്നും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ചികിത്സ ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തുമെന്നും എംഎൽഎ ടി. കെ. ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
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