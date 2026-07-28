കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റിനെ മർദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പിയായി നിയമനം; കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്തി
ഷാഫി പറമ്പിൽ, എറണാകുളം ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ്ദ് ഷിയാസ്, കെഎസ്യു നേതാവ് മിവ ജോളി എന്നിവരെ വിവിധ സംഭവങ്ങളിൽ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പിയായി നിയമിച്ചതിലാണ് അതൃപ്തി.
Published : July 28, 2026 at 6:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മർദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പിയായി തിരുവല്ലയിൽ നിയമനം നൽകിയതിൽ കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്തി. പാർട്ടി വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ, എറണാകുളം ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, കെഎസ്യു നേതാവും നിലവിൽ വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ മിവ ജോളി എന്നിവരെ വിവിധ സംഭവങ്ങളിൽ കൈയേറ്റം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വീണ്ടും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പിയായി നിയമിച്ചതിലാണ് അതൃപ്തി പുകയുന്നത്.
2023 ൽ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനെതിരായ വ്യാജ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച മിവ ജോളിയെ അന്ന് കളമശേരി സിഐയായിരുന്ന സന്തോഷ്, കോളറിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് ജീപ്പിൽ കയറ്റിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. സംഭവസമയത്ത് അവിടെ ഒരു വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മിവാ ജോളി തന്നെ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകയോട് പൊലീസ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് കാട്ടി അന്ന് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പൊലീസിനെതിരെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസാണ് അന്ന് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവായിരുന്ന വി ഡി സതീശൻ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മിവാ ജോളിയെ അസഭ്യം പറയുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഇനിയും നടപടിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ മറ്റ് വഴികൾ ആലോചിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ സമരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ പൊലീസ് ആക്രമിക്കുമെന്ന് വന്നാൽ അത് കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഷാഫിക്കും ഷിയാസിനും നേരെ കയ്യേറ്റം
മിവാ ജോളിയെ അക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അന്ന് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ കളമശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചിൽ പാർട്ടി വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ, എറണാകുളം ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് എന്നിവരെയും പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജ്ജിൽ 20 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും പാലക്കാട് എംഎൽഎയുമായിരുന്ന ഷാഫിക്കും പൊലീസിൽ നിന്ന് മർദ്ദനമേറ്റു. എംഎൽഎയുടെ കൈ പിടിച്ചു തിരിക്കുകയും ലാത്തി കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്തു.
തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സമരക്കാരെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎ സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പും നടത്തി. സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി, എംഎൽഎമാരായ ഉമ തോമസ്, ടി ജെ വിനോദ്, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, മിൽമ ചെയർമാൻ എം ടി ജയൻ, കെപിസിസി അംഗം ജമാൽ മണക്കാടൻ എന്നിവരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കുത്തിയിരുന്നു സമരം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നേതാക്കൾ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്ന് സമരക്കാരെ വിട്ടയച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം എംഎൽഎയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ എംഎൽഎമാർ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കളമശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവഹേളനം നേരിട്ടുവെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നടപടി വേണ്ടെന്ന് അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട്
കെഎസ്യു പ്രവർത്തക മിവ ജോളിക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ എറണാകുളം ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡിസിപി എസ് ശശിധരൻ തൃക്കാക്കര എസിപിയെ അന്വേഷണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കളമശേരി പൊലീസിന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിയായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും തൃക്കാക്കര എസിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. കളമശേരി സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയതിന് പുറമെ തെളിവെടുപ്പും നടത്തിയ ശേഷമാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. വിവിഐപിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ, കളമശേരി സിഐ അടക്കമുളള ഉദ്യോസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.
സ്ഥലംമാറ്റം നൽകിയത് വീടിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക്
ഇദ്ദേഹത്തിന് വീടിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നൽകിയത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന വികാരമാണ് നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് പര്യസമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല. നിലവിൽ തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പിയായി ചുമതലയേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ ചെങ്ങന്നൂരിലാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ സമ്മർദമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവല്ലയിൽ എത്തിച്ചതിന് പിന്നിലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ ക്രമസമാധാന ചുമതല നൽകി നിയമിച്ചതിലാണ് പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത്. കേരള പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.
ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിയമിച്ചതിൽ അമർഷമെന്ന് മിവ ജോളി
തന്നെയടക്കം കയ്യേറ്റം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വീണ്ടും ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിയമിച്ചതിൽ അമർഷമുണ്ടെന്ന് മിവ ജോളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് താൻ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെപ്പറ്റി എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും അറിയാം. തനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമ്രന്തിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നിയമനത്തിൽ ജാതകം നോക്കി നിയമിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിശദീകരണം. സ്ഥലം മാറ്റുന്ന എല്ലാ ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെയും ജാതകം നോക്കി നിയമിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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