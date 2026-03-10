കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി; വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നേതാക്കളെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പോസ്റ്ററുകൾ
ടി എൻ പ്രതാപനെതിരെയും നഗരമധ്യത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ. പാലക്കാട് വീണ്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കളയാതെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ.
പാലക്കാട്: സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പാലക്കാടിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോസ്റ്ററുകൾ. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നെന്മാറ, പാലക്കാട്, മണ്ണാർക്കാട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പോസ്റ്റുറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 'നെന്മാറ മണ്ഡലത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എ തങ്കപ്പനെ സ്ഥാനാർഥി ആക്കണമെന്നു' അഭ്യർഥിച്ചു കൊണ്ടുള്ളവയാണു പോസ്റ്ററുകൾ. ജില്ലയിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനു വലിയ വിജയം നേടാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ജനകീയനായ നേതാവാണെന്നും 'സേവ് ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
എ തങ്കപ്പനെ നെന്മാറയിൽ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പോസ്റ്ററുകൾക്കു പിന്നിൽ സിപിഎമ്മാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നെന്മാറ, കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ ആരോപണം. പോസ്റ്ററുകൾക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥലം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ പി അനീഷ് പറഞ്ഞു.
തച്ചമ്പാറ കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ തുളസിക്കെതിരെയും 'സേവ് കോൺഗ്രസ് ഫോറം' എന്ന പേരിൽ ടൗണിൽ പലയിടത്തും പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ തുളസി വേണ്ടെന്നും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മണ്ഡലം തീറെഴുതരുതെന്നും തുടങ്ങിയ കുറിപ്പുകളും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. "കോങ്ങാട്ടെ സ്ഥാനാർഥിയെ വി കെ, വി ഡി എന്നിവർ ചേർന്നു തീരുമാനിക്കരുത്. രമ്യ സ്ഥാനാർഥിയാകണം" എന്നിങ്ങനെയും സ്ഥലത്ത് പലയിടത്തായി പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസിലെ ആർക്കും ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നു നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
തൃശൂരിലും പോസ്റ്റര് യുദ്ധം- ടി എൻ പ്രതാപനെതിരെ നഗരമധ്യത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ
തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ചുവരിലാണ് ‘സേവ് കോൺഗ്രസ്’ എന്ന പേരിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെ. കരുണാകരൻ്റെ കുടുംബത്തെ ചതിച്ച ‘യൂദാസ്’ ആണ് പ്രതാപനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പില്ലെന്നും പോസ്റ്ററുകളിൽ. തൃശൂരിലെ കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുന്ന കാലനാണ് പ്രതാപനെന്ന കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള വിമർശനമാണ് ചില പോസ്റ്ററുകളിലുള്ളത്.
ലീഡറുടെ കുടുംബത്തോട് പ്രതാപന് എന്തിനാണ് ഇത്ര പകയെന്നും, പത്മജ വേണുഗോപാലിനെ തോൽപ്പിച്ച് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നും പോസ്റ്ററിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കെ. മുരളീധരനെ കൂടെനിന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി എന്നും പോസ്റ്ററിലെ വരികളിൽ പറയുന്നു. സേവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അസംതൃപ്തി
ഒറ്റപ്പാലത്തു പി കെ ശശിയെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അസംതൃപ്തി. ശശിയെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിച്ചാൽ സ്വന്തം നിലയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നിലപാട്. യുഡിഎഫ് ഉയർത്തുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുയോജ്യനല്ല പി കെ ശശിയെന്നാണു കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ നടപടിയെടുത്ത കോൺഗ്രസിനു പി കെ ശശിയെ എങ്ങനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. "പി കെ ശശിയെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല. മത്സരിപ്പിച്ചാൽ സ്വന്തം നിലയിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തും" ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഡിസിസി മുൻ അംഗവുമായ അഡ്വ. എൻ കെ ജയദേവൻ വ്യക്തമാക്കി.
"ശശിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളും പ്രവർത്തകരും അസംതൃപ്തരാണ്. ആത്മാഭിമാനമുള്ള കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വോട്ടു ചെയ്യാൻ സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടാകുമെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎം വിട്ട പി കെ ശശിയെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കുത്തക മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ള അതൃപ്തി പുകയുന്ന സാഹചര്യം.
പാലക്കാട് വീണ്ടും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ?
പാലക്കാട് വീണ്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കളയാതെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ. പാലക്കാട്, തന്നെ നേരത്തേ മത്സരിപ്പിച്ചതു കോൺഗ്രസാണെന്നും പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എവിടെ മത്സരിക്കാനും തയാറാണെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നൽകി വിജയിപ്പിച്ച പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങളോടു കടപ്പാടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഏതു സ്ഥാനാർഥി വന്നാലും ആരെ ജയിപ്പിക്കണമെന്നതു മതേതര മനസ്സുള്ള പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങൾക്കു കൃത്യമായറിയാം. വലിയ വെല്ലുവിളി വന്ന സമയത്തെല്ലാം നാം അതു കണ്ടതാണ്. വീണ്ടും മത്സരിക്കണമെ ന്നു പറയുന്നവരോടു സ്നേഹവും സന്തോഷവും മാത്രമാണു ള്ളത്. പൊതുപ്രവർത്തകനായി ഇനിയും തുടരും" രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
"പി കെ ശശിയെ യൂഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കുമോ എന്നതിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ താനാളല്ല. പാർട്ടി നടപടി നേരിടുന്നതിനാൽ മറ്റു സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണത്തനിറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നര വർഷമായി പാലക്കാടിൻ്റെ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കും" രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
