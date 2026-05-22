സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം; സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ച് സംഘർഷം

തര്‍ക്കം വടക്കേടനും ഹസ്‌ബിയും തമ്മില്‍.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 7:30 PM IST

കോഴിക്കോട്: സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന്
ബസുകൾ കൂട്ടി ഇടിപ്പിച്ച് പ്രതികാരം വീട്ടി. കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിലാണ് ആരെയും നടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള
സംഭവം നടന്നത്.

കോഴിക്കോട് മുക്കം അരീക്കോട് റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന വടക്കേടൻ എന്ന പേരുള്ള സ്വകാര്യബസ് ജീവനക്കാരും കോഴിക്കോട് സിറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിലോടുന്ന ഹസ്ബി എന്ന പേരുള്ള ബസിലെ ജീവനക്കാരും തമ്മിലാണ് യാത്രക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും നടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പ്രതികാര നടപടികളും നടന്നത്.

നേരത്തെ തന്നെ സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലി ഇരു ബസ് ജീവനക്കാരും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതിനിടയിൽ കോട്ടൂളിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഹസ്ബി ബസ് വടക്കേടൻ ബസിന്‍റെ മുന്നിൽ കയറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇടുകയും പെട്ടെന്ന് പിറകോട്ട് എടുത്ത് വടക്കേടൻ ബസിൽ ഇടിപ്പിക്കുകയും ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആണ് സംഭവം നടന്നത്.

തർക്കം മുറുകിയത്തോടെ പിന്നീട് ഇരു ബസുകളിലും നിറയെ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കെ ജീവനക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി പരസ്‌പരം കയ്യാങ്കളിയും നടത്തി. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ ഏറെനേരം ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. ബസുകൾ തമ്മിൽ പരസ്‌പരം ഇടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി പോയിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരെല്ലാം അത്ഭുതകരമായാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

സംഭവത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കവും സംഘർഷവും മുറുകിയിട്ടും പൊലീസ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് വലിയ ആക്ഷേപത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ മനസ് കാണിക്കാതെ അവരുടെ ജീവനു തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന വിധത്തിൽ ബസുകൾ തമ്മിൽ ഇടിപ്പിച്ച് അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്.

സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള മത്സരയോട്ടം മൂലം നിരവധി ജീവനുകളാണ് റോഡില്‍ പൊലിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കര്‍ശനമായ നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. അമിതമായ വേഗതയും സമയക്രമം പാലിക്കാതെയുള്ള തര്‍ക്കങ്ങളും പതിവാണ്. യാത്രക്കാര്‍ നിരന്തരം പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം മത്സരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ പോലും ഉണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് പുറമെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കണ്‍സഷനെ ചൊല്ലിയും പലപ്പോഴും സ്വകാര്യ ബസുകളില്‍ ജീവനക്കാരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

