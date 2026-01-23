ട്വന്റി 20യുടെ ചുവടുമാറ്റം; പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് ഭിന്നതയും അസ്വാരസ്യങ്ങളും, ഇടഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നവരെ കൂടെ കൂട്ടാന് കോണ്ഗ്രസ്
ട്വന്റി 20 പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് പൊട്ടിത്തെറി. എന്ഡിഎ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് പലരും അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളില് നിന്നും. എന്ഡിഎ ലയനത്തില് വിയോജിപ്പുള്ളവര് തങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കും. അതേസമയം ആര്ക്കും സ്വാഗതമെന്നും സംരക്ഷണം നല്കാമെന്നും കോണ്ഗ്രസ്.
Published : January 23, 2026 at 2:13 PM IST
എറണാകുളം: സാബു എം.ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ ട്വന്റി 20 എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നതോടെ സംഘടന പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ട്വന്റി 20 വിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പാര്ട്ടി എന്ഡിഎയില് അംഗമായത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ ഏക ട്വന്റി 20 അംഗമായ റെനി തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എൻഡിഎ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളില് ചർച്ചകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. തന്നെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയായിരിക്കും ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുക. ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്റെ വാർഡിലെ ജനങ്ങളുടെ യോഗം ചേരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ട്വന്റി 20 എൻഡിഎ പ്രവേശനത്തിൽ അസംതൃപ്തരായ അവർ പാർട്ടി വിടുമോ? ഇടത്, വലത് മുന്നണികൾക്ക് ഒപ്പം ചേരുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിലപാട് പറയുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം ട്വന്റി 20യുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിയോടെ ട്വന്റി 20യിൽ നിന്നും രാജിവച്ച് കൂടുതൽ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേരും.
കോലഞ്ചേരിയിൽ വച്ച് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയാണ് ട്വന്റി 20 നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിക്കുക.
അതേസമയം ട്വന്റി 20യിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ പരമാവധി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുളള ചടുലമായ നീക്കത്തിലാണ് സിപിഎം, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ട്വന്റി 20 ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണമാറ്റത്തിന് സാധ്യതയേറെയാണ്.
പൂതൃക്കയില് ട്വന്റി 20ക്കും കോണ്ഗ്രസിനും ഏഴ് സീറ്റുകള് വീതമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. എല്ഡിഎഫിന് രണ്ട് സീറ്റും. ഇടതുമുന്നണി പ്രസിഡന്റ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നതോടെ നടത്തിയ നറുക്കെടുപ്പില് ട്വന്റി 20ക്ക് ഭരണം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് എന്ഡിഎക്കെതിരെ എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും ചേർന്ന് ട്വന്റി 20യെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്.
സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് തിരുവാണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലുമുള്ളത് ഒമ്പത് സീറ്റുകളാണ് ട്വന്റി 20 നേടിയത്. എല്ഡിഎഫിന് അഞ്ചും യുഡിഎഫിന് നാലും സീറ്റുകളാണ് തിരുവാണിയൂരിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്തില് ആകെയുള്ള 16 സീറ്റിലും ട്വന്റി 20യാണ് വിജയിച്ചത്.
കിഴക്കമ്പലത്ത് 14 സീറ്റുകള് നേടിയാണ് പാര്ട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഈ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ട്വന്റി 20യുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. അതേസമയം ട്വന്റി 20 സ്വാധീനമുളള കുന്നത്ത് നാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാർട്ടി, സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് കരുത്ത് കാട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുക.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു വികസന രാഷ്ട്രീയം എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച പിന്തുണ, പാർട്ടി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി മാറിയതോടെ ലഭിക്കുമോയെന്നതാണ് സുപ്രധാന ചോദ്യം. ട്വന്റി 20യുടെ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയ വടവുകോട്-പുത്തന്കുരിശ് പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.
ബിജെപി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ട്വന്റി 20 പിന്തുണയിലുള്ള ഭരണം കോൺഗ്രസ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനാണ് സാധ്യത. ചുരുക്കത്തിൽ ട്വന്റി 20യുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശനം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണമാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കും.
സാബു ജേക്കബ് ബിജെപി ഏജന്റാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ ശരിയായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻഡിഎ പ്രവേശത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സതീഷ് പറഞ്ഞു. ട്വന്റി 20 പിന്തുണയിൽ വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇൗ സാഹചര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നാളിതുവരെ ബിജെപിക്കെതിരെ യാതൊരു വിമർശനവും ഉന്നയിക്കാൻ സാബു ജേക്കബ് തയാറായിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ അപ്രസക്തമായ ബിജെപിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും സാബു ജേക്കബ് ചോദിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ട്വന്റി 20 കൂടുതൽ തുറന്നുകാണിക്കപ്പെട്ടു. ജില്ലയിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം. എന്നാൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണുണ്ടായത്. അവർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ഒരിടത്തും വികസനമില്ലാതിരുന്നത് ജനങ്ങൾ കണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ട്വൻ്റി 20 ബിജെപിയുടെ ഭാഗമായതോടെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതേതര വിശ്വാസികളായവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരണമെന്ന് കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിപി സജീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി വിട്ടുവരുന്നവർക്ക് പൂർണ സംരക്ഷണം നൽകും. കുന്നത്തുനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ട്വന്റി 20യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ന്യൂപക്ഷങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ്. മണിപ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങി ബിജെപി സ്വാധീന മേഖലകളിലെല്ലാം നിരന്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് പോലും നമ്മളത് നേരിൽ കണ്ടതാണ്.
ഇത്രയും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധത കാണിക്കുന്ന ബിജെപിക്കൊപ്പമാണ് ട്വൻ്റി 20 കൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മതേതര മനസുള്ളവർ ട്വൻ്റി 20 വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരണമെന്നും സജീന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
