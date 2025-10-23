ETV Bharat / state

പേരാമ്പ്രയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത് സര്‍വീസില്‍ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ട പൊലീസുകാരന്‍; അതീവ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഷാഫി പറമ്പില്‍

പേരാമ്പ്രയിലെ പൊലീസ് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പൊലീസ് ഗുണ്ടയായ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് ആണെന്നും ഇയാളെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു മുന്‍പ് സര്‍വീസില്‍ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ടയാളാണെന്നും ഷാഫി ആരോപിച്ചു

SHAFI PARAMBIL POLICE ATTACK KERALA POLICE PERAMBRA
ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി, അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 11:41 AM IST

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്ന പൊലീസ് അക്രമം ആസൂത്രിതമായതാണെന്നും ആക്രമണം നടത്തിയ സര്‍വീസില്‍ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ട പൊലീസുകാരനാണെന്നുമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി. പേരാമ്പ്രയിലെ പൊലീസ് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പൊലീസ് ഗുണ്ടയായ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് ആണെന്നും ഇയാളെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു മുന്‍പ് സര്‍വീസില്‍ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ടയാളാണെന്നും ഷാഫി ആരോപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നു പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതില്‍ അഭിലാഷ് ഡേവിഡും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളും ഷാഫി വാര്‍ത്താസമ്മേളത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഇയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ വടകര കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ സിഐ ആയി ആണ് അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഷാഫി ആരോപിച്ചു.

വടകര കൺട്രോൾ റൂം സി.ഐ.അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് എന്ന് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്.ഐ.ആറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, അയാളുടെ ഫോട്ടോ പൊലീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇല്ല. പിരിച്ചുവിട്ടു എന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ സർക്കാർ അറിയിച്ചവരിൽപ്പെട്ട പൊലീസുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് വടകര കൺട്രോൾ റൂം സി.ഐ.ആയതെന്നും ഷാഫി ചോദിച്ചു.

സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഗൂണ്ടാപ്പണിക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പിരിച്ചു വിട്ട പൊലീസുകാരെ ആരും അറിയാതെ തിരികെ സേനയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. സര്‍വീസില്‍ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ട പൊലീസുമാരുടെ പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിവരാവകാശത്തിന് അത്തരം വിവരങ്ങളില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു ലഭിച്ചതെന്നും ഷാഫി ആരോപിച്ചു.

ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് സറ്റേഷനിലെ മുന്‍ എസ്‌എച്ച്ഒ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് മണല്‍മാഫിയ ബന്ധത്തിന്‍റെ പേരില്‍ സസ്‌പെന്‍ഷനിലായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് ഇയാള്‍ പീഡന കേസ് അന്വേഷണത്തിലും വീഴ്‌ച വരുത്തിയത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് 2023 ജനുവരിയില്‍ അഭിലാഷ് ഡേവിഡിനെ പിരിച്ചു വിട്ടതെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തനിക്കെതിരായ അക്രമം പൊലീസ് ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്.പിറകിൽ നിന്നല്ല, മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്‍റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു. രണ്ട് തവണ അടിച്ചു. മൂന്നാമതും അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊലീസുകാരനാണ് അയാളെ തടയുന്നത്. ഡി.വൈ.എസ്.പി ഹരിപ്രസാദ് കയ്യിൽ ഗ്രനേഡ് വെച്ചാണ് മറു കൈയ്യിൽ ലാത്തി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത്. എഫ്.ഐ.ആറിൽ ഗ്രനേഡ് പാർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗ്രനേഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡി.വൈ.എസ്.പി ഗ്രനേഡ് കയ്യിൽ വെക്കുന്നതെന്നും ഷാഫി.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായാണ് പൊലീസ് ആക്രമണമെന്ന് എംപി ഷാഫി പറമ്പിൽ ആരോപിച്ചു.“ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റിൽ മാത്രം ഗൂഢാലോചന നിൽക്കുന്നില്ല. സർക്കാരിലേക്കും ഇതിന്‍റെ തന്തുകൾ നീളുന്നു. അയ്യപ്പന്‍റെ പൊന്നുരുക്കി ജീവനെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്കൊപ്പം ദേവസ്വവും സർക്കാരും നിന്നു. ഇതിനെ മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രകോപനമില്ലാതെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും എന്ന് ഷാഫി ആരോപിച്ചു.

അഭിലാഷ് ഡേവിഡിനെ പിരിച്ചു വിട്ടത് സംബന്ധിച്ച ഇ ടിവി വാര്‍ത്ത ലിങ്ക് : പീഡനക്കേസില്‍ പ്രതികള്‍, അന്വേഷണത്തില്‍ വീഴ്‌ച; തലസ്ഥാനത്ത് 3 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

SHAFI PARAMBIL
POLICE ATTACK
KERALA POLICE
PERAMBRA
SHAFI PARAMBIL

