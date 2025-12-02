ETV Bharat / state

മുട്ടത്തോടും ചിരട്ടയും എന്തിന് വെള്ളരിക്കാക്കുരു വരെ ഇവിടെ കലാരൂപങ്ങൾ! പാഴ്‌വസ്‌തുക്കളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന രതി

ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള ശിൽപ്പങ്ങൾ, ജൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹാൻഡ്ബാഗുകളും കരകൗശല നിർമിതികളും ബോട്ടിൽ ആർട്ട്, സാരികളിൽ ഗ്ലിറ്റർ ഗ്ലൂ വെച്ചുള്ള അലങ്കാരപ്പണികൾ തുടങ്ങി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്രയുമാണ് ഈ കലാകാരിയുടെ സൃഷ്ടികൾ

DISCARDED WASTE INTO STUNNING ART
ശില്‍പങ്ങളുമായി രതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വെറും പാഴ്‌വസ്തുക്കളായേ തോന്നാവുന്ന പലതിനും ജീവൻ നൽകുകയാണ് പരിയാരം വിളയങ്കോട് സ്വദേശിനി രതി എന്ന കലാകാരി. ലോകം ചിലർക്ക് വെറും കാഴ്ചകളാകുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർക്ക് പാഴ് ശേഖരമാകുമ്പോൾ രതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നതെന്തും കലയാണ്. കൈകളിലെത്തിയാൽ മനോഹര ശിൽപ്പങ്ങളായി മാറാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ്.

ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് മൂടികളിലും ത്രെഡുകളിലുമാണ് രതി കരകൗശല നിർമാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നീട് കല വളർന്നപ്പോൾ മുട്ടത്തോടുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, ചിരട്ടകൾ, ജൂട്ട്, എന്തിനധികം പറയുന്നു - സാധാരണക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എന്തും ഈ കൈകളിൽ ഭംഗിയുള്ള കലാരൂപങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രതിയുടെ വീട് ഒരു താമസസ്ഥലം മാത്രമല്ല, പാഴ് വസ്തുക്കളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയ ലോകമാണ്, ഒരു മിനി ആർട്ട് ഗ്യാലറി.

പാഴ്‌വസ്‌തുക്കളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന രതി (ETV Bharat)

പരിണാമം സംഭവിക്കുന്ന പാഴ് വസ്തുക്കൾ

ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള ശിൽപ്പങ്ങൾ, ജൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹാൻഡ്ബാഗുകളും കരകൗശല നിർമിതികളും ബോട്ടിൽ ആർട്ട്, സാരികളിൽ ഗ്ലിറ്റർ ഗ്ലൂ വെച്ചുള്ള അലങ്കാരപ്പണികൾ തുടങ്ങി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്രയുമാണ് ഈ കലാകാരിയുടെ സൃഷ്ടികൾ. "എല്ലാ വസ്തുവിനും അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം" എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രതിക്ക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മള്‍ പുറത്തു കളയുന്ന വെള്ളരിക്ക കുരുവിനെ പോലും മനോഹരമായ കരകൗശല നിർമിതിയാക്കി മാറ്റാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാഴ് വസ്തുക്കളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്തും ഈ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മനോഹരമായ കലാരൂപങ്ങളായി പരിണമിച്ചു.

കരകൗശല ശില്‍പവുമായി രതി (ETV Bharat)

വാണിജ്യത്തിനപ്പുറം സന്തോഷം

ഈ കഴിവ് ഭാര്യയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതും അതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൂടെ നിന്നതും ഭര്‍ത്താവ് റിട്ടയേഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍ വിജയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയാണ് ഈ യാത്രയിൽ രതി ക്ക് എന്നും കരുത്തായത്. ഒഴിവ് വേളകളാണ് രതി ഈ കലാസൃഷ്ടികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നത്.

പാഴ്വസ്തുക്കളില്‍നിന്ന് രതി നിര്‍മിച്ച കരകൗശല ശില്‍പങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ വിൽക്കാൻ രതിക്ക് താൽപര്യമില്ല. എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുമ്പോൾ ഈ കലാകാരിയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വിടരും. ഓരോ നിമിഷവും പുതിയ സൃഷ്ടികൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കലാകാരി. അമ്മയ്ക്ക് പൂർണപിന്തുണയേകി മക്കളും ഭർത്താവും ഒപ്പമുണ്ട്. ഇവരുടെയെല്ലാം പിന്തുണയില്‍ഈ മിനി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ വിസ്മയ ലോകം കൂടുതൽ സമ്പന്നമാകുകയാണ്.

പാഴ്വസ്തുക്കളില്‍നിന്ന് രതി നിര്‍മിച്ച കരകൗശല ശില്‍പങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

