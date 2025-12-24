ETV Bharat / state

മലപ്പുറത്ത് ഭൂമി കുലുങ്ങിയോ? ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നു

കോട്ടക്കൽ, പറപ്പൂർ, കുഴിപ്പുറം, വേങ്ങര, പുതുപ്പറമ്പ്, കോഴിച്ചെന, ഊരകം, ആട്ടിരി, മറ്റത്തൂർ, ക്ലാരി, മൂച്ചിക്കൽ സ്വാഗതമാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്നു വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ടത്

CCTV Visual (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 11:51 AM IST

മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ വിവിധി ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. കോട്ടക്കൽ, വേങ്ങര ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങിയതായി നാട്ടുകാർ പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലും അസാധാരണമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.


കോട്ടക്കൽ, പറപ്പൂർ, കുഴിപ്പുറം, വേങ്ങര, പുതുപ്പറമ്പ്, കോഴിച്ചെന, ഊരകം, ആട്ടിരി, മറ്റത്തൂർ, ക്ലാരി, മൂച്ചിക്കൽ സ്വാഗതമാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്നു വലിയ ശബ്‌ദവും കുലുക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തരിപ്പണമുണ്ടായതായും നാട്ടുകാർ പ്രതികരിച്ചു. ചില വീടുകളിൽ വിള്ളൽ വന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

"ഇവിടെ നാട്ടുകാര്‍ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമികുലുക്കം പോലെ എന്തോ ഉണ്ടായെന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ കിടന്നത് കൊണ്ട് രാവിലെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്ത് ആണ് വലിയ രീതിയില്‍ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായത്. അവിടെ അടുത്ത് ഉള്ള വീടുകളിൽ ഒക്കെ വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നു എന്നൊക്കെ ആണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 11:20 ഓടെയാണ് സംഭവം" പ്രദേശവാസിയായ മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് പ്രതികരിച്ചു.

പ്രതികരണവുമായി മലപ്പുറം ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ അധികൃതര്‍

ഭൂമിക്കുലക്കമാണോ ഉണ്ടായതെന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മലപ്പുറം ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ അധികൃതര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. "സീസ്‌മോളജി അധികൃതരാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത്, എന്നാല്‍ അവരുടെ സൈറ്റിലൊന്നും ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കില്‍ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെഎസ്‌ഇബി അധികൃതരുടെ പ്രതികരണവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് മെമ്പറുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. എവിടെയും നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി ലഭിച്ചില്ല. ഭൂകമ്പമാണോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രകൃതിദുരന്തമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല" മലപ്പുറം ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ അധികൃതര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

മുമ്പും സമാന സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ഭൂമിക്കടിയില്‍ നിന്നും ഇത്തരം ശബ്‌ദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും ഭൂമിക്ക് സ്‌ട്രെസ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വരുമ്പോള്‍ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ അറിയിച്ചു.

