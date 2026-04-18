വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മുങ്ങി മരണം തുടര്‍ക്കഥയാവുന്നു; ഒരാഴ്‌ചയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തത് അഞ്ചോളം മരണങ്ങള്‍, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുന്ന മുതിര്‍ന്നവരും കുട്ടികളും പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Published : April 18, 2026 at 7:36 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കടുത്ത ചൂടും വേനലവധിയും ഒത്തുവന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മുങ്ങി മരണ വാര്‍ത്തകള്‍ നാടിന് വിങ്ങലാവുന്നു. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ജാഗ്രതയില്ലാതെയുള്ള വേനലവധി ആഘോഷങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും മരണത്തിന് വഴിമാറുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ അമിതേഷ് നെയ്യാറില്‍ മുങ്ങി മരിച്ച സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ മുറിവേല്‍പ്പിച്ചത്. നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം കുളിച്ച ശേഷം പുഴയില്‍ വീണ ചെരുപ്പ് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവേയാണ് അമിതേഷ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

ഈ സംഭവത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് ആയഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ 15 വയസുകാരന്‍ ഹേമന്ദ് ബാബു മുങ്ങി മരിച്ചത്. കുളത്തില്‍ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഇതിനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് പുഴയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍ മുങ്ങി മരിച്ചത്. അരീക്കുന്നില്‍ അന്‍സാര്‍, ഭാര്യ സുഹദ, സഹോദരൻ്റെ മകളായ ഇസ മരിയം എന്നിവര്‍ തുണി അലക്കുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനുമായി മയ്യഴി പുഴയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ദുരന്തം.

കടല്‍, നദി, ചെറുകുളങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അശ്രദ്ധയാണ് പലപ്പോഴും മരണകാരണമാവുന്നത്. ജാഗ്രതയുണ്ടെങ്കില്‍ ഒഴിവാക്കാനാവുന്ന അപകടങ്ങളാണ് മുങ്ങി മരണങ്ങള്‍. നീന്തലറിയാവുന്നവരും അറിയാത്തവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരേപോലെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തലാണ് പ്രധാനം. ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുന്ന മുതിര്‍ന്നവരും കുട്ടികളും പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ശ്രദ്ധയോടെ കൃത്യമായി പാലിച്ചാല്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയുള്ള അപകടമരണങ്ങള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാവും.

മുങ്ങി മരണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

1. കുളത്തിലോ പുഴയിലോ പാറമടകളിലോ കടലിലോ കുളിക്കുമ്പോള്‍ സാഹസം ഒഴിവാക്കുക.
2. ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം, വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങരുത്.
3. ജലാശയത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഇടത്തുകൂടി മാത്രം നടക്കുക.
4. നീന്തല്‍ അറിയില്ലെങ്കില്‍ ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങരുത്.
5. നീന്തലറിയാവുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കൊപ്പം മാത്രം കുട്ടികളെ വെള്ളത്തില്‍ ഇറക്കുക.
6. സ്‌കൂളുകളില്‍ മുങ്ങി മരണങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രാദേശിക ദുരന്ത സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുക.
7. വിനോദയാത്രകളില്‍ ബോട്ടിങ്ങിനും മറ്റുമായി ജലാശയങ്ങളിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റുകള്‍ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
8. അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുന്നറിയിപ്പും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക. തദ്ദേശവാസികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക.
9. ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുള്ള ഇടങ്ങില്‍ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക.
10. ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഒരാളെ കരയില്‍ നിര്‍ത്തുക. കരയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആളുടെ കൈയ്യില്‍ നീളമുള്ള കയര്‍, കാറ്റുനിറച്ച ബലൂണ്‍ എന്നിവ കരുതണം.
11. അടിയന്തിര ഘട്ടത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

അപകടമുണ്ടായാല്‍ സമചിത്തതയോടെ ആളുകള്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അപകടത്തില്‍പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിര്‍ണായകമാണ്. ചിലപ്പോള്‍ ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ് അപകട സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനു മുന്‍പു തന്നെ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കും.

അതിനാല്‍ ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്കു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ പരിശീലനം നല്‍കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്നു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാളെ രക്ഷിക്കാനായി ജലാശയങ്ങളിലേയ്ക്ക് എടുത്തു ചാടരുതെന്നും അത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന ആളുടെ ജീവന്‍ അപായപ്പെടാന്‍ കാരണമായേക്കാമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ നാലു രീതികള്‍

1. കൈ കൊടുക്കുക
2. രക്ഷപെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന സാമഗ്രികള്‍ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക
3. വള്ളമോ തോണിയോ ഉപയോഗിച്ച്
4. നീന്തി ചെന്ന് രക്ഷിക്കുക
ഈ ക്രമം അവസരോചിതമായി ഉപയോഗിക്കണം. ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാര്‍ഗവും അസാധ്യമെങ്കില്‍ മാത്രം നീന്തി ചെന്നുള്ള രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുക.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പ്രധാനം

വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ ആളെ രക്ഷപെടുത്തിയാല്‍ അടുത്ത പ്രധാന പടി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയാണ്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാളെ സുരക്ഷിതമായി ഒരു സ്ഥലത്തു കിടത്തുക. തല ചരിച്ചു കിടത്തിയ ശേഷം വായിലോ മൂക്കിലോ തടസം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് മാറ്റുക. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാളുടെ വയറ്റില്‍ വെള്ളമുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാലും ബലം പ്രയോഗിച്ചു വെള്ളം പുറത്തെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. വ്യക്തി അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ ശ്വാസവും നാടിയിടിപ്പും നിലച്ച നിലയിലാണെങ്കിലും സിപിആര്‍ നല്‍കുക. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ആളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുക.

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ വേണ്ടത് സേഫ്റ്റി ബോര്‍ഡ്

ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സേഫ്റ്റി ബോര്‍ഡ് രുപവത്കരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ. ശേഖര്‍ എല്‍. കുര്യാക്കോസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കലാണ് വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയുള്ള അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനം. എന്നാല്‍ എല്ലാ മുങ്ങി മരണങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാനാവില്ല, ജോലി സംബന്ധമായി ഉണ്ടാവുന്ന മരണങ്ങളെ വേര്‍തിരിച്ചു കാണണം. ജോലി സംബന്ധമായി വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കാന്‍ കഴിയണം.

വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനു കീഴില്‍ വരുന്ന എല്ലാ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്നും ജീവന്‍ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പ്രത്യേകം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

