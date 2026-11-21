'എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് പരത്തിയവർ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തുന്നു', കൊച്ചിയിൽ വെല്ഫയര് പാര്ട്ടി സമ്മേളനത്തില് ബിൽക്കീസ് ബാനു
തന്നെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും, ഇത് നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്നും ബിൽക്കീസ് ബാനു
Published : November 21, 2026 at 6:49 PM IST
എറണാകുളം: അവസാന പ്രതീക്ഷയായ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽനിന്നുപോലും നിരാശ നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണെന്ന് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലെ അതിജീവിത ബിൽക്കീസ് ബാനു. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തന്നെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും, ഇത് നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്നും ബിൽക്കീസ് ബാനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദുസ്വപ്നമായി കണ്ട് മറക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. തനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രതികാരമല്ല, മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വാഭാവിക നീതി മാത്രമാണ്. നീതിക്കായുള്ള ഈ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ പൊതുസമൂഹം ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്നും അവർ വികാരാധീനയായി അഭ്യർഥിച്ചു. പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കേരളത്തെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും, കേരളത്തിലെത്തിയതു മുതൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഏറെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകരുന്നതാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് പരത്തിയവർ ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ഇരുട്ട് പരത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും ബിൽക്കീസ് ബാനു ഉന്നയിച്ചു. ഒരു ദിവസം താനും കുടുംബവും ഉറക്കമുണർന്നത് ഭയാനകമായ ഒരു ദുസ്വപ്നത്തിലേക്കായിരുന്നുവെന്ന് അവർ വേദനയോടെ ഓർത്തെടുത്തു. ആ ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ ഇന്നും തങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിൽ തങ്ങൾ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ ക്രൂരതകൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
നീതി തേടി രാജ്യത്തുടനീളം അലയേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് ബിൽക്കീസ് ബാനു വ്യക്തമാക്കി. ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ സുരക്ഷയെക്കരുതി നിരവധി വീടുകൾ മാറിത്താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച കാലത്ത് ഗുണ്ടകളും ക്രിമിനലുകളുമായിരുന്നു അക്രമികൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് പോലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണസംവിധാനവും ചേർന്നാണ് അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതെന്നും അവർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടാലും നീതിക്കായി ഏതറ്റം വരെയും പോരാടുമെന്ന ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് അവർ തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
വെൽഫെയർ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഡോ. റഈസുദ്ദീൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് റസാഖ് പാലേരിയും വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് വി.എ. ഫായിസയും ചേർന്ന് ബിൽക്കീസ് ബാനുവിന് സ്നേഹോപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. നവംബർ 21 മുതൽ 23 വരെയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്.
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