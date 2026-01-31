ETV Bharat / state

ചിലര്‍ ആദ്യമായി കടൽകണ്ടു, മറ്റ് ചിലര്‍ പഴയ ഓർമകളെ തിരികെവിളിച്ചു; ആവേശത്തിൻ്റെ താളപെരുക്കം തീർത്ത് വീൽചെയർ ശിങ്കാരിമേളവും

നാൽപ്പതോളം ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ് കടപ്പുറത്ത് അണിനിരന്നത്. കൗതുകവും ആഹ്ളാദവുമായിരുന്നു ഓരോ ആളുകൾക്കും. ബീച്ചിലെ കാഴ്‌ചക്കാർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്‌ചയായിരുന്നു പകർന്നത്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: അലതല്ലി ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകൾക്കരികിൽ വീൽചെയറിലിരുന്ന് തിരമാല തൊട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുണ്ടിൽപുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു. ഒപ്പം ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ മറന്ന് മനസ് നിറഞ്ഞ് ആഹ്ളാദിച്ചു. കേരള ഡിസെബിലിറ്റി ഫെസ്‌റ്റിവലിൻ്റെ (കെഡിഎഫ്) ഭാഗമായാണ് നാൽപ്പതോളം ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ കടലിലേക്കിറക്കിയത്.

ചിലർക്ക് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകൾ. മറ്റു ചിലർക്ക് പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മ പുതുക്കലും. താത്‌ക്കാലികമായി ബീച്ചിൽ ഒരുക്കിയ റാമ്പ് വഴിയാണ് എല്ലാവരും വീൽ ചെയർ വഴി കടലിനരികിലെത്തിയത്. പാട്ടുപാടിയും കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചും ആഹ്ളാദം പങ്കുവെച്ചും എല്ലാവരും കടലിൻ്റെ കുളിർ കാറ്റേറ്റ് മനസ് നിറച്ചു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച് ശിങ്കാരി മേളം. (ETV Bharat)

പിന്നെ തൃശൂരിൽ നിന്നെത്തിയ പൂമ്പാറ്റ ശിങ്കാരിമേള ടീമിൻ്റെ വീൽചെയർ ശിങ്കാരിമേളം കടലിൻ്റെ ഇരമ്പലിന് മുകളിൽ മേളപ്പരുക്കത്തിൻ്റെ താള വിസ്‌മയം തീർത്തു. "ഇതുവരെ ഒരുപാട് അകലെ നിന്ന് മാത്രമേ കടല് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലിത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്", എന്ന് കടൽത്തിരത്തെത്തിയ ഫൈസൽ പറയുന്നു.

പൂമ്പാറ്റ ടീമിലെ ഏഴ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനഞ്ചോളം ചെണ്ടമേളക്കാരാണ് ശിങ്കാരിമേളം കൊട്ടി തിമിർത്തത്. കടൽക്കരയിലെ തിരമാലകളെ നോക്കി ശിങ്കാരിമേളം കൊട്ടി തിമിർത്തത് എല്ലാവർക്കും ആദ്യ അനുഭവമായിരുന്നു.

പരിമിതികളൊന്നും പ്രതിഫലിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു പൂമ്പാറ്റയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശിങ്കാരിമേളം. വീൽചെയറിൽ ഇരുന്നാണെങ്കിലും സാധാരണ ശിങ്കാരിമേളക്കാരുടെ മെയ് വഴക്കവും കൈവഴക്കവും

കേരള ഡിസെബിലിറ്റി ഫെസ്‌റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിയവർ. (ETV Bharat)
കാഴ്‌ചക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള പൊടിക്കൈകളുമെല്ലാം എല്ലാ ടീമംഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. "കടൽത്തീരത്ത് കൊട്ടാൻ ലഭിച്ചത് ഒരു സുവർണാവസരമാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്‌താണ് ഇവിടെവരെ എത്തിയത്. വെറും പതിനെട്ട് ആഴ്‌ചകൊണ്ടാണ് ശിങ്കാരിമേളം പഠിച്ചത്", എന്ന് ശിങ്കാരിമേള കലാകാരി പ്രിയ പറയുന്നു.

ബീച്ചിലെ കാഴ്‌ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ എത്തിയവർക്കും വീൽചെയർ ശിങ്കാരിമേളം വേറിട്ട അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഒപ്പം ശിങ്കാരിമേള ടീമിനൊപ്പമെത്തിയവർക്കും ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം മനസ്‌ നിറഞ്ഞ അനുഭവമായി. "ആദ്യമായിട്ടാണ് കടപ്പുറത്ത് വന്ന് കൊട്ടുന്നത്. മൂന്ന് വട്ടം ശിങ്കാരിമേളം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം മൂന്നാമത്തെ വേദിയാണ്. അഞ്ച് വർഷമായി വീൽചെയറിൽ ആയിട്ട്", എന്ന് ശിങ്കാരിമേള കലാകാരനായ രാമനാഥൻ പറയുന്നു.

ബീച്ചിലെ റാമ്പ് വഴി കടലിനരികിലേയ്‌ക്ക്. (ETV Bharat)

"വളരെ പ്രചോദനാന്മകമാണ് ഈ പരിപാടി. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ആളുകളിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പരിപാടികൾ വളരെ നല്ലതാണ്", എന്ന് ശിങ്കാരിമേള കലാകാരൻ രാമനാഥൻ്റെ ഭാര്യ അനന്ത നായകി പറയുന്നു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ശിങ്കാരിമേളം. (ETV Bharat)
കടപ്പുറത്തെത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാർ കടൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ഈ കൂടിച്ചേരലുകൾ കടലിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്ക്കാരമാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകിയത്. ഇത്തരത്തിൽ കേരള ഡിസെബിലിറ്റി ഫെസ്‌റ്റിവലിനെ പോലുള്ള ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും നാടിൻ്റെ സ്‌പന്ദനം തൊട്ടറിയാനുള്ള അവസരമായി മാറുകയാണ്.

TAGGED:

DIFFERENTLY ABLED PEOPLES PROGRAMME
DIFFERENTLY ABLED PEOPLES MELAM
CHENDAMELAM IN KOZHIKODE
KDF PROGRAMME IN KOZHIKODE
KERALA DISABILITY FESTIVAL

