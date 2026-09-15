സിനിമക്കുള്ളിലെ സെക്സ് റാക്കറ്റ്: അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് സമരവുമായി സനൽകുമാർ ശശിധരൻ; സമരത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഡോ. ബിജു
ഒരു സ്ത്രീയെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് സനലിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെന്ന് ഡോ. ബിജു സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു
Published : September 15, 2026 at 7:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായി പുറത്തു വിടണമെന്നും സിനിമ മേഖലയിലെ സെക്സ് റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹവുമായി സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരൻ. തനിക്ക് ലഭിച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തെരുവിൽ വച്ചാണ് സനൽ കുമാറിൻ്റെ പ്രതിഷേധസമരം. താൻ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരോ നിയമസംവിധാനങ്ങളോ ഇടപെടാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സമരമെന്ന് സനൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ പേരിൽ മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ള കേസിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നും പോരാടുന്നത് വലിയൊരു മാഫിയയ്ക്കെതിരെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ സനൽ, വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹം പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നൂറ് ദിവസമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും പൊതു സമൂഹം ഉണരുന്നില്ല, കേരള സർക്കാർ ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ല. എൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത്. എൻ്റെ വിഷയം വളരെ സാമൂഹിക പ്രസക്തി ഉള്ളതായിട്ടും ഇതുവരെ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഒരാളും മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടില്ല. ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ്, വ്യക്തിപരമായ വിഷയമല്ല. വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല, എനിക്കെതിരെ എന്തുതരം ആക്രമണം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. ഞാൻ പോരാടുന്നത് വലിയൊരു മാഫിയയ്ക്കെതിരെയാണെന്നും സനൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഒരു പ്രമുഖനടി സെക്സ് റാക്കറ്റിൻ്റെ പിടിയിലാണെന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും സനൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ, സനൽകുമാർ ശശിധരനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സംവിധായകൻ ഡോ ബിജു രംഗത്തെത്തി. ഒരു സ്ത്രീയെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് സനലിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെന്ന് ഡോ. ബിജു സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുകയും, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആർജ്ജവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഇത്തരത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതിൽ കടുത്ത വിയോജിപ്പും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സമരം ഒരു സ്ത്രീയെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്രശസ്തയായ നടി, സ്വന്തമായി അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യക്തിത്വവും ഉള്ള ഒരാൾ, പൊതു സമൂഹത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടിടത്ത് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാൾ, സെക്സ് റാക്കറ്റിൻ്റെ തടവിലാണ് എന്ന് അവരുടെ പേരുൾപ്പെടെ എഴുതി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നത് മര്യാദകേടാണ്. ഇതിനെതിരായാണ് സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്. സമൂഹത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുകയും, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആർജവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഇത്തരത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതിലുള്ള കടുത്ത വിയോജിപ്പും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ഡോ. ബിജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.