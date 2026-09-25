ആനക്ക് മാത്രമാണോ വിലയുള്ളത്? 'ആനത്താര' ഉത്തരവിൽ കലക്ടർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം, ജനങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള 'ഏകവനം' തന്ത്രമോ?
ചിന്നക്കനാലിലെ ആനത്താരകളിൽ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലടക്കം നിർമ്മിച്ച ഫെൻസിങ്ങുകളും മതിലുകളും പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം.
Published : September 25, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 2:45 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം തടയാനെന്ന പേരിൽ നിർമ്മിച്ച സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ഫെൻസിങ്ങുകളും മതിലുകളും പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ. ദിനേശൻ ചെറുവാട്ടിൻ്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ മലയോര മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം കൊടുങ്കാറ്റാകുന്നു.
ജനവാസ മേഖലകളെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അടിയറവുവയ്ക്കുന്നതും അശാസ്ത്രീയവുമാണ് കലക്ടറുടെ നടപടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പുറമെ ഇടുക്കി രൂപതയും അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയും രംഗത്തെത്തി. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഉപദേശം മാത്രം കേട്ട് കലക്ടർ എടുത്ത ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനം ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്. ആനക്ക് മാത്രമാണോ വിലയുള്ളത് മനുഷ്യനില്ലേയെന്നും പന്തല്ലൂർ ആദിവാസി മേഖലയിലെ നിവാസി ചോദിച്ചു.
'2003 ലാണ് ഈ പുനരധിവാസ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾക്ക് ആ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത്. വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ പറിച്ച് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാത്തത് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്. 2003 തൊട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നടത്തി തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല' നിവാസി പറഞ്ഞു.
ഉത്തരവിന് പിന്നിലെ കാരണം; ന്യായീകരണവുമായി കലക്ടർ
ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം ആനത്താരകൾ അടച്ചുകെട്ടി നിർമ്മിച്ച അനധികൃത വേലികളാണെന്ന് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ 23-ന് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ. ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് അടിയന്തര ഉത്തരവിറക്കിയത്.
സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലടക്കം ആനത്താരകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വേലികളും മതിലുകളും പൊളിച്ചുനീക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. ആനത്താരകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാണ് നീക്കമെന്നും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോട് പ്രാദേശികമായി അനുകൂല നിലപാടാണെന്നുമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.
'ഏകവനം' നടപ്പാക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ
ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കടുത്ത വിമർശനവുമായി അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ രംഗത്തെത്തി. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ 'ഏകവനം' പദ്ധതി പിൻവാതിലിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാനും ജനങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുമാണ് കലക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മാത്യു വർഗീസ് ആരോപിച്ചു.
ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ ഉപദേശം മാത്രം വാങ്ങി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ആളല്ല കലക്ടറെന്നും വിഷയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും മാത്യു വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ആനത്താര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ അല്ല എന്ന് കർണാടക ചീഫ് വൈൽഡ്ലൈഫ് വാർഡൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉടൻ ഇടപെട്ട് ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യത്വരഹിതവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെന്ന് ഇടുക്കി രൂപത
കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ് തികച്ചും മനുഷ്യത്വരഹിതവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെന്ന് ഇടുക്കി രൂപത മീഡിയ കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ട ഭരണകൂടം, അതിന് പകരം ജനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരുക്കിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്നത് വിചിത്രമാണെന്ന് രൂപത വക്താവ് ഫാ. ജിൻസ് കാരയ്ക്കാട്ട് വിമർശിച്ചു.
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വന്യജീവികളുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ തടസപ്പെട്ടതാണ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന കണ്ടെത്തൽ പുനഃപരിശോധിക്കണം. സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ സ്വയംരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ വഴിയൊരുക്കും. വനാതിർത്തികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പോലും ഭാവിയിൽ തടസപ്പെടാൻ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ കാരണമാകും. അടിയന്തരമായി ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്ന് ഫാ. ജിൻസ് കാരയ്ക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
ചിന്നക്കനാലിലെ ആനത്താരകളിൽ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലടക്കം നിർമ്മിച്ച ഫെൻസിങ്ങുകളും മതിലുകളും പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവാണ് വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചത്. ഇടുക്കി രൂപത, അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ആനത്താര പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും മലയോര ജനതയെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനും 'ഏകവനം' പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുമുള്ള നീക്കമാണിതെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് വിവാദ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയെന്നതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
മലയോരത്ത് പ്രതിഷേധം പുകയുന്ന വന്യമൃഗ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന മലയോര കർഷകരെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന കലക്ടറുടെ പുതിയ നിലപാടിൽ വലിയ ജനരോഷമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെയും പ്രാദേശിക സമിതികളുടെയും തീരുമാനം. സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വിഷയം വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
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