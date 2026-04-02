പത്തുമണി പൂക്കളുടെ വർണലോകം; ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിൽ വിരിയുന്നത് അപൂർവ പൂവസന്തം
ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിൽ വഴിയാത്രക്കാര്ക്ക് അനുഭൂതി പകര്ന്ന് ദിനേശൻ്റെ പത്തുമണി പൂന്തോട്ടം. വിദേശ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട 200-ലധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ചെടികളുടെ പറുദീസ. കാഴ്ച കാണാനും വാങ്ങാനും നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
Published : April 2, 2026 at 7:57 PM IST
തൃശൂർ: സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയെ തൊട്ടുണർത്തുമ്പോൾ, ആയിരമായിരം വർണക്കുടകൾ ചൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരപൂർവ ലോകമുണ്ട് ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിൽ. ദേശീയപാതയോരത്ത് മുളങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ ദിനേശൻ എന്ന കർഷകൻ ഒരുക്കിയ 'പത്തുമണി' പൂന്തോട്ടം ഇന്ന് വെറുമൊരു കൃഷിയിടമല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ ഒരു മനോഹര കാവ്യമാണ്.
ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിൽ ദേശീയപാതയോരത്ത് യാത്രക്കാരുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ് ദിനേശന്റെ പത്തുമണി പൂന്തോട്ടം. വെയിലുദിക്കുമ്പോൾ വിടരുന്ന നൂറുകണക്കിന് വർണങ്ങളിലുള്ള പത്തുമണി പൂക്കൾ ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.
വെയിലുദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ചിരിക്കുന്ന ഈ പൂക്കളെ കാണാനും വാങ്ങാനും ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു.
തിരക്കിട്ട ജീവിതയാത്രകൾക്കിടയിൽ ഒരു നിമിഷം വണ്ടി നിർത്തി, ഈ പൂക്കളുടെ വശ്യത ആസ്വദിച്ച് സെൽഫിയെടുത്തു മടങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നവോന്മേഷമാണ്. ഒരു കർഷകന്റെ കരുതലിൽ വിരിഞ്ഞ ഈ പൂവസന്തം പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായി മാറുകയാണ്. ചെടികൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.
തേനീച്ചകളെത്തിയാൽ പൂക്കളുടെ അഴക് കൂടുമെന്നാണ് ദിനേശൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. "പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം പത്തു വർഷത്തോളമായി. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു ചെടികൾ വാങ്ങാറുണ്ട്.
അടിവളമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സമൃദ്ധി വി.ഐ.പി. പോലുള്ള വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ വെറൈറ്റികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. 90 ദിവസത്തോളം ഇവ നിലനിൽക്കും. സ്കൂൾ കുട്ടികളും സഹായത്തിന് എത്താറുണ്ട്. 10 മുതൽ 20 രൂപ വരെയുള്ള നിരക്കിലാണ് ഇവ വിൽക്കുന്നത്," ദിനേശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർ വണ്ടി നിർത്തി ഈ പൂന്തോട്ടം കണ്ടും ഫോട്ടോ എടുത്തും മടങ്ങുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. പൂക്കൾക്ക് പുറമെ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിലും മനസ് വെച്ചാൽ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകൻ. കൃഷിയോടുള്ള അഭിനിവേശവും കഠിനാധ്വാനവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിലെ ഈ മണ്ണ് ഇന്ന് വർണങ്ങളുടെ കളിത്തട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
Also Read:ചെടികളോടും പൂക്കളോടും പ്രണയം; നന്ദനം പൂങ്കാവനമാക്കി ദമ്പതികള്, വിശ്രമകാലം ആനന്ദകരം