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കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ കാവലാൾക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്‍റെ പ്രണാമം; പുതിയ പുൽച്ചെടിക്ക് പേര് 'ഡൈമേറിയ രാജനിയാന'

ഡോ. എം കെ രതീഷ് നാരായണൻ, ഡോ. സി എൻ സുനിൽ, സിദ്ധാർത്ഥ് എസ് നായർ, കെ ചൈത്ര, എം കെ ലക്ഷ്‌മി നന്ദന എന്നിവരടങ്ങിയ ഗവേഷക സംഘമാണ് പുതിയ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്.

NEWPLANT DIMERIA RAJANIANA A NEW SPECIES FOUND ഡൈമേറിയ രാജനിയാന
Identify a new plant 'Dimeria rajaniana' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 5:03 PM IST

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കണ്ണൂർ: പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലും ചെങ്കൽ പരപ്പുകളിലും സുലഭമായി കണ്ടു വരുന്ന നെയ്പ്പുല്ലിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുതിയൊരു ചെടികൂടി ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട താമരംകുളങ്ങരയിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളോട് ചേർന്ന ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന പൊരൂണി വയലിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ഈ സസ്യത്തിന് 'ഡൈമേറിയ രാജനിയാന' എന്ന പേരാണ് ഗവേഷകർ നൽകിയത്.

സസ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകരായ ഡോ. എം കെ രതീഷ് നാരായണൻ (പയ്യന്നൂർ കോളജ്), ഡോ. സി എൻ സുനിൽ (എസ് എൻ എം കോളജ്, മാലിയേങ്കര, എറണാകുളം) സിദ്ധാർത്ഥ് എസ് നായർ, കെ ചൈത്ര, എം കെ ലക്ഷ്‌മി നന്ദന എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പുതിയ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലും ചെങ്കൽ പാറകൾക്കിടയിലും കണ്ടു വരുന്ന 23 ഇനം ഡൈമേറിയ സ്‌പീഷീസുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഉപ്പു വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പൊരൂണി വയലിൽ വളരുന്ന 'ഡൈമേറിയ രാജനിയാന' എന്ന അപൂർവ സസ്യം.

NEWPLANT DIMERIA RAJANIANA A NEW SPECIES FOUND ഡൈമേറിയ രാജനിയാന
Identify a new plant 'Dimeria rajaniana' (Special Arrangement)

ഇത് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയ 'ഡൈമേറിയ കോപ്പിയാന' എന്ന സ്‌പീഷിസിൽ നിന്നും ഏറെ വിഭിന്നമാണെന്ന് ഗവേഷകരിൽ ഒരാളായ ഡോ എം കെ രതീഷ് നാരായണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവ തമ്മിൽ നടത്തിയ താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെ തികച്ചും രണ്ട് സസ്യങ്ങളാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്തു ഈ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ. പിന്നീട് ഇവയ്‌ക്ക് ഉചിതമായൊരു പേര് നൽകിയതിനു ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക, പരിസ്ഥിതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഡൈമേറിയ രാജനിയാന (Dimeria Rajaniana) എന്ന പേര് നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സസ്യ ലോകത്തൊരു അതിഥി കൂടി; 'ഡൈമേറിയ രാജനിയാന' നെയ്‌പ്പുല്ലിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുതിയ ഇനം കണ്ടെത്തി (ETV Bharat)

കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച രാജൻ്റെ പേരിൽ ഈ സസ്യം അറിയപ്പെടും. കണ്ടൽക്കാടുകളുടേയും, ഇടനാടൻ കുന്നുകളുടേയും, ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടേയും സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച എടാട്ട് താമരംകുളങ്ങരയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ പി പി രാജനോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് പുതിയ സസ്യത്തിന് "ഡൈമേറിയ രാജനിയാന" എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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പുതിയ ചെടി കണ്ടെത്തിയ പൊരൂണി വയലിലും, സമീപമുള്ള ചതുപ്പിലുമുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ചും കെട്ടിടാവശഷ്ടമടക്കം നിക്ഷേപിച്ച് തണ്ണീർത്തടം നികത്തിയതിനെതിരെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്തി ആണ് പി പി രാജൻ. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി നേടുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്‌ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ പി പി രാജൻ്റെ പേര് തന്നെ ചെടിക്ക് നൽകിയതിലൂടെ ഗവേഷക സംഘം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ കൂറും കടപ്പാടും നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്.

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TAGGED:

NEWPLANT
DIMERIA RAJANIANA
A NEW SPECIES FOUND
ഡൈമേറിയ രാജനിയാന
IDENTIFY PLANT DIMERIA RAJANIANA

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