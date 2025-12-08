ETV Bharat / state

നടിയുടെ ആശങ്കകൾ ശരിയായെന്ന് ഉമ തോമസ്, പ്രയാസമുള്ളവർ അപ്പീലിന് പോകട്ടെയെന്നും അഭിപ്രായം; ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതില്‍ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം

പിടിയുടെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ഈ വിധിയിൽ ഒരിക്കലും തൃപ്‌തമാകില്ലന്നും ഉമ തോമസ് എംഎൽഎ

ഉമ തോമസ്, അഡ്വ. സജിത, മൈക്കിൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 5:34 PM IST

എറണാകുളം: 2017-ൽ കൊച്ചിയിൽ നടി ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന നടൻ ദിലീപിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടപടിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധവും നിരാശയും ഉയരുന്നു. അതേസമയം, കോടതി വിധിയെ ദിലീപിൻ്റെ ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കി.

കോടതി നടപടികൾ തുടരുമ്പോൾ എത്രയോ തവണ ആ കുട്ടി പങ്കുവെച്ച ആശങ്കകൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉമ തോമസ് എംഎൽഎ പ്രതികരിച്ചു. പിടിയുടെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ഈ വിധിയിൽ ഒരിക്കലും തൃപ്‌തമാകില്ലന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതില്‍ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം (ETV Bharat)


പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല, വിധികൾ മാഞ്ഞുപോകും

താരാരാധനയുടെ വലുപ്പം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഈ വിധി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തകനായ ചാൾസ് ജോർജിൻ്റെ പ്രതികരണം. എട്ട് വർഷമായി കേരളത്തിലെ സിനിമാ മേഖലയിലെ വിമന്‍ കളക്ടീവും സ്ത്രീ സംഘടനകളും അഭിഭാഷകരും നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു കനത്ത പ്രഹരമാണിത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ അവബോധത്തിന് നേരെയും സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാംക്ഷകൾക്കെതിരെയും ഉള്ള വിധിയായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു.


പക്ഷേ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല, വിധികൾ മാഞ്ഞുപോകും സമരങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്നാണ് ഈ കേസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും. കോടതി മാറ്റണം എന്ന നടിയുടെ തുടർച്ചയായ അപേക്ഷകൾ തള്ളിയപ്പോൾത്തന്നെ കേസിൻ്റെ വിധി നിർണയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എട്ടുവർഷത്തിനിടയിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ മാറിമറിയുകയുണ്ടായി. എന്നാലും സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഈ കേസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ചാൾസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു.

ഗൂഢാലോചന വ്യക്തം, പ്രയാസമുള്ളവർ അപ്പീലിന് പോകട്ടെ

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമാണന്ന് അഡ്വ.സജിത പറഞ്ഞു. അതിജീവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക തെളിവുകളെല്ലാം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോടതി വിധി വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അഡ്വ. സജിത പറഞ്ഞു.

സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെല്ലാം സാധാരണമാണന്നായിരുന്നു മൈക്കിളിൻ്റെ അഭിപ്രായം. കോടതി വിധിച്ചു അവൻ സ്വീകരിച്ചു.

കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലായിരിക്കും കോടതി ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ടതെന്ന് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി. അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. പ്രയാസമുള്ളവർ അപ്പീലിന് പോകട്ടെയെന്നും മാത്യു പറഞ്ഞു.

കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ശിക്ഷാവിധി ഡിസംബർ 12ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

