വിമര്‍ശനമേറി, എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടിയിൽ നിന്നു ദിലീപ് പിന്മാറി; ശബരിമല ദര്‍ശനം നടത്തി നടന്‍

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിന്നും നടനെ വിചാരണ കോടതി വെറുതെവിട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി നടനെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്

DILEEP SABARIMALA SANNIDHANAM TEMPLE
ക്ഷേത്രപരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ്, ദിലീപ് ശബരിമലയില്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 11:54 AM IST

എറണാകുളം: എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടിയിൽ നിന്നും നടൻ ദിലീപ് പിന്മാറി. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിന്നും വിചാരണക്കോടതി വെറുതെവിട്ടതിന് പിന്നാലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഉൾപ്പെടെ നടനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പിന്മാറ്റമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിന്നും നടനെ വിചാരണ കോടതി വെറുതെവിട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി നടനെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ജനുവരി 23 മുതൽ ജനുവരി 30 വരെ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂപ്പൺ വിതരണോദ്ഘാടനത്തിനായാണ് ക്ഷണിച്ചത്. ഈ പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ദിലീപ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നടനെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വരാമെന്ന് ദിലീപ് അറിയിച്ചിരുന്നതായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് എസ്. അശോക് കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ വിവാദങ്ങൾക്കില്ലെന്നും എത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിരമായി വരാറുള്ള ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലാണ് ദിലീപിനെ ക്ഷണിച്ചത്. കോടതി കേസിൽ നിന്നും വെറുതെവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ക്ഷണിച്ചത്.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കില്ലായിരുന്നു. വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടിയിൽ ദിലീപ് പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും എസ്. അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ക്ഷേത്ര പരിപാടിയിൽ ദിലീപിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസിൽ ദിലീപിന്‍റെ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ യാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ പ്രതിഷേധിക്കുകയും, പ്രദർശനം നിർത്തിവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളടക്കം വൻ ജനാവലി പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രപരിപാടിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ദിലീപ് പിന്മാറിയത്.

ഈ മാസം എട്ടിനാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ വിധി വന്നത്. ആദ്യത്തെ ആറ് പ്രതികള്‍ക്ക് 20 വര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച കോടതി ദിലീപ് ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പ്രതികളെ വെറുതെവിടുകയായിരുന്നു. തെളിവ് ഹാജരാക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതിയില്‍ വിശ്വാസം നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ നടി പ്രതികരിച്ചു. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവര്‍ പുറത്തുള്ളത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മഞ്ജുവാര്യര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷവും സിനിമ മേഖലയില്‍ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും ദിലീപിനു കോടതി വിധിക്കുമെതിരേ വ്യാപമായ പ്രതിഷേധമുയരുന്നുണ്ട്.

നടൻ ദിലീപ് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി

നടൻ ദിലീപ് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി. ഇന്നു രാവിലെ 9.30 ഓടെ ദിലീപ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്.
ദിലീപ് ഇന്നലെ എത്തുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാൽ പൊലീസ്, ദേവസ്വം ബോർഡിനോ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത്തവണ വിഐപി പരിഗണന ദിലീപിന് ലഭിച്ചില്ല. രണ്ട് പോലീസുകാർ മാത്രമാണ് സുരക്ഷയക്ക്‌ ഉണ്ടായൊരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍ ദിലീപിന് വിഐപി പരിഗണന ലഭിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

