ദിലീപിന് ആശ്വാസം; പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്, വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാൻ അനുമതി

കുറ്റവിമുക്തനായതോടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ അവസാനിച്ചെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം തള്ളി. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയും നൽകി.

ദിലീപ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 4:25 PM IST

എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനായ നടൻ ദിലീപിന് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകാൻ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2017ലെ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ അവസാനിച്ചുവെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിലീപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസിൽ ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകണമെന്ന അപേക്ഷ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ സിനിമ ഇന്ന് റിലീസായെന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രമോഷൻ ആവശ്യത്തിനായി യുഎഇ അടക്കമുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ദിലീപിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ ജാമ്യ ബോണ്ടുകൾ അവസാനിച്ചെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്.

ഡിസംബർ 13നായിരുന്നു ദിലീപ് ഹർജി നൽകിയത്. വിധിന്യായത്തിനെതിരെ സർക്കാർ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ പാസ്പോർട്ട് നൽകരുതെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നേരത്തെ എതിർത്തിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷൻ തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിൽ വിചാരണക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഒരാൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ നിയമപരമായ കാരണങ്ങളില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പാസ്പോർട്ട് വിട്ടുനൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

2017ൽ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് ദിലീപ് പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ദിലീപിന് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്. വിചാരണ വേളയിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായി വിദേശത്ത് പോകാൻ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളെ കോടതി നേരത്തെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആറ് പേർക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവും കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.

കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി

ഇതിനിടെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ദിലീപ് കോടതിയിൽ നൽകി. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലെ വാദങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോർത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ബാലചന്ദ്രകുമാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ചാനലിന് അഭിമുഖം നൽകിയ കാര്യവും ദിലീപ് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരമൊരു സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

