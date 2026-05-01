പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഡിജോ കാപ്പൻ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ

2025 ഒക്ടോബർ 16നാണ് ഡിജോ കാപ്പന് കാറപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. അപകടം നടന്നയുടൻ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഡിജോ കാപ്പൻ
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 10:47 AM IST

കോട്ടയം: പ്രമുഖ പൊതുപ്രവർത്തകനും ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി നേതാവുമായ ഡിജോ കാപ്പൻ അന്തരിച്ചു. വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് ഡിജോ കാപ്പൻ. അടുത്തിടെയുണ്ടായ അപകടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനെടുത്തത്.

അപകടവും ചികിത്സയും
2025 ഒക്ടോബർ 16നാണ് ഡിജോ കാപ്പന് കാറപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. അപകടം നടന്നയുടൻ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാവുകയായിരുന്നു.

ദീർഘനാൾ നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിലാണ് അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഡോക്ടർമാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്നുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളാണ് പ്രധാന മരണകാരണമായതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഈ വാർത്ത വലിയ ആഘാതമായി മാറി.

പോരാട്ടങ്ങളുടെ വഴിത്താര
കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സംരക്ഷണ രംഗത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മുഖമായിരുന്നു ഡിജോ കാപ്പൻ. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിലപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, റോഡ് സുരക്ഷ എന്നീ നിരവധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ കൃത്യമായി ബോധവത്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം എക്കാലവും നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു.

വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഡിജോ കാപ്പൻ, ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളെ നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ചു. പലപ്പോഴും ഗ്രാമീണരായ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിടുന്ന വലിയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായി ശബ്ദമുയർത്താൻ അദ്ദേഹം എന്നും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയപാത നിർമാണം, കെഎസ്ആർടിസി അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ധനവില വർധന തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വിജയം കണ്ടു.

നികുതി കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട്
റോഡ് നികുതി, ടോൾ പിരിവ് എന്നിവയിലെ കടുത്ത അനീതികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. നിരന്തരമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ഭരണ രംഗത്തുള്ള ഉന്നത അധികാരികളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പം സാധിച്ചു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ നയങ്ങളെ തുറന്ന് വിമർശിക്കാനും അദ്ദേഹം ഒട്ടും മടികാണിച്ചില്ല.

വാഹന അപകടങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിക്കുന്നതിലെ വലിയ നൂലാമാലകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു. ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെയും ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ നിരന്തരമായ ഉപഭോക്തൃ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഇടപെടലുകൾ
കേവലം ഒരു സാധാരണ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നതിലുപരി വളരെ മികച്ച ഒരു നിയമവിദഗ്ധനെപ്പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ കേന്ദ്രമാക്കി വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രധാന മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പൂർണമായും ഒപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ യാത്രയും.

ദീർഘകാലം ഒട്ടേറെ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ എക്കാലവും സജീവമായിരുന്ന ഡിജോ കാപ്പൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം കേരള സമൂഹത്തിന് നികത്താനാവാത്ത വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകസ്മിക മരണത്തിൽ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ആ വലിയ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശൂന്യമായ ഓർമയായി മാറുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിത വേർപാടിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഡിജോ കാപ്പൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ എക്കാലവും സുവർണ ലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ വഴി നീതി ലഭിച്ച ഒട്ടനവധി ആവശ്യക്കാർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

