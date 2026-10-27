കോഴിക്കോട്ടെ വ്യാജ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്; 1.35 കോടി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ പരാതിക്കാരിയെ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് വ്യാജമായി പരിചയപ്പെടുത്തി വാട്സ്ആപ്പ് വോയിസ്, വീഡിയോ കോളുകൾ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
Published : October 27, 2026 at 8:07 PM IST
കോഴിക്കോട്: സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1.35 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് പ്രതികള് അറസ്റ്റിലായത്. കണ്ണൂർ കതിരൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹനാൻ ടി.എം. (23) കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഹ്സാദ് ടി (21) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെയും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വരുന്ന കള്ളപ്പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാടക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇവരാണ്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം പിൻവലിച്ച് മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ പ്രതികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നതിന് പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ പരാതിക്കാരിയെ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് വ്യാജമായി പരിചയപ്പെടുത്തി വാട്സ്ആപ്പ് വോയിസ്, വീഡിയോ കോളുകൾ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പരാതിക്കാരിയുടെ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് വിവിധ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
പരാതിക്കാരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി കൈമാറണമെന്നും പലിശ സഹിതം തിരികെ നൽകുമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പ്രതികൾ പണം തട്ടിയെടുത്തത്. ഇത്തരത്തിൽ 13 ഇടപാടുകളിലൂടെ പരാതിക്കാരിയുടെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി ആകെ ഒരു കോടി 35 ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപ നഷ്ടമായി.
അന്വേഷണത്തിൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച തുകയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ ഒരു പ്രതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഈ തുക ചെക്ക് മുഖേനയും എ.ടി.എം. വഴിയും പിൻവലിച്ച് മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കോഴിക്കോട് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷ് വി. പറഞ്ഞു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തട്ടിപ്പ് തുകയുടെ തുടർ സാമ്പത്തിക ശൃംഖല കണ്ടെത്തി പണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അപരിചിതമായ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സി.ബി.ഐ, കസ്റ്റംസ്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പേരിൽ വരുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ ഫോൺ കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കരുതെന്നും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളോ ഒ.ടി.പിയോ യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറരുതെന്നും പൊലീസ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്നു.
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