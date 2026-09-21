ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റെന്ന വ്യാജേന ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 1.19 കോടി രൂപ തട്ടി: പ്രതി ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ
നീലേശ്വരം സ്വദേശിയായ 80 വയസുകാരനായ ഡോക്ടറെ ഫോണിലൂടെയും വാട്സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികൾ തങ്ങൾ മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
Published : September 21, 2026 at 4:19 PM IST
കാസർകോട്: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റെന്ന വ്യാജേന 80 വയസുകാരനായ ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി 1.19 കോടി രൂപയിലധികം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതി ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷംസാദ് ചുരകുത്ത് ആണ് പിടിയിലായത്. 2025 നവംബർ 24 മുതൽ ഡിസംബർ 17 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
നീലേശ്വരം സ്വദേശിയായ 80 വയസുകാരനായ ഡോക്ടറെ ഫോണിലൂടെയും വാട്സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികൾ തങ്ങൾ മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
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കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും “ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്” ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതികൾ ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കുമായി പണം കൈമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി 1,19,35,000 രൂപ തങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതിക്കാരൻ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് പണം അയച്ചു.
സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാസർകോട് സൈബർ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിക്കാരൻ്റെ നീലേശ്വരത്തെ കനറാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത 46,25,000 രൂപ 2025 ഡിസംബർ 17ന് നാഗാലാൻഡിലെ പുരാന ബസാർ ശാഖയിലുള്ള ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ലെയർ-1 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതേ ദിവസം പ്രസ്തുത തുകയിൽനിന്ന് 9,60,000 രൂപ രണ്ട് ഇടപാടുകളിലായി പ്രതിയായ ഷംഷാദ് ചുരകുത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മഞ്ചേരി ശാഖയിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം ചെക്ക് മുഖേന പിൻവലിച്ച് ചെലവഴിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുവരുകയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഇയാൾക്കെതിരെ ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.
2026 സെപ്റ്റംബർ 17ന് ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ പ്രതിയെ എമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ തടഞ്ഞുവെച്ചതായി കാസർകോട് സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിധിൻരാജ് പി, സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ കെ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാസർകോട് സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എസ്ഐ നൗഷാദ്, എഎസ്ഐമാരായ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ, ദിലീഷ്, സിപിഒ വിപിൻ എന്നിവർ ഹൈദരാബാദിലെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കാസർകോട് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്’ യഥാർഥ നിയമനടപടിയല്ല
പൊലീസ്, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, സി.ബി.ഐ, ആർബിഐ, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പേരുപയോഗിച്ച് വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ‘ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്’ സൈബർ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഗുരുതരമായ രൂപമാണ്.
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഒരാളെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കേസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇത്തരം കോളുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഭയപ്പെടാതെ ഉടൻ ഫോൺ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പണം കൈമാറാതിരിക്കുകയും വേണം.
സംശയാസ്പദമായ സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ 1930 എന്ന ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറിൽ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുകയോ നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ വഴി പരാതി നൽകുകയോ വേണം. തട്ടിപ്പ് നടന്ന ഉടൻ പരാതി നൽകുന്നത് പണം മരവിപ്പിക്കുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സഹായകമാവും. “ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ പണം തട്ടുന്നത്. നിയമം ഒരിക്കലും വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് നടപ്പാക്കില്ല. ഭയപ്പെടരുത്, പണം അയക്കരുത്ഉ. ടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ശരിയായ മാര്ഗം.
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