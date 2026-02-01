ETV Bharat / state

തിരുന്നാവായ മഹാമഘ മഹോത്സവം; തൈപ്പൂയ്യ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറി

കാവടിയാട്ടം, കളരിപയറ്റ്, ചിന്തുപാട്ട് തുടങ്ങി വിവിധ കലാരൂപങ്ങളാണ് നിളാ തീരത്ത് തൈപ്പൂയ്യ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് അരങ്ങേറിയത്.

Traditional artform performed in Thirunavaya maha kumbh mela (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 6:33 PM IST

മലപുറം: തിരുന്നാവായ മഹാമഘ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൈപ്പൂയ്യ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറി. ഭക്തരും സന്ദർശകരും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടത്.

ലൈയൺ മയൂര റോയൽ കിംഗ്‌ഡത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാവടിയാട്ടം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഹർഷാരവങ്ങളോടെയാണ് കാവടിയാട്ടം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. കുളിക്കടവിന് സമീപം മാടൈകുളം വിവേകാനന്ദ സംഘം അവതരിപ്പിച്ച ചിന്തുപാട്ട് മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നിറം നൽകി.

തിരുന്നാവായ മഹാമഘ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

കാണികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു കണ്ണൂർ കോട്ടൂർ കടച്ചിറ ജ്യോതിസ് കളരി സംഘം അവതരിപ്പിച്ച കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദർശനം. പ്രായഭേദമന്യേ കലാകാരൻമാർ അവതരിപ്പിച്ച കളരി കാണികൾക്ക് പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു.

ജനുവരി 19 നായിരുന്നു നിളാ തീരത്തെ മഹാകുംഭമേള തുടങ്ങിയത്. ഫെബ്രുവരി മൂന്നു വരെയാണ് മഹാമാഘ മഹോത്സവം നടക്കുക. സംസ്ഥാന ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മഹാമാഘ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌താണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുംഭമേള നടത്തുന്ന ജുനാ അഘാഡയുടെ നേത്യത്വത്തിലാണ് തിരുനാവായയിലും മഹാമാഘ മഹോത്സവം നടത്തുന്നത്. തിരുനാവായയിലും മഹാമാഘ മഹോത്സവം നടത്തുന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിറയെ ഐതീഹ്യങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രമായ തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന മഹാമാഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യജ്ഞങ്ങളും അനുബന്ധ കർമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു.

ചരിത്രം ഇങ്ങനെ

പണ്ട് തിരുനാവായയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാമാഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു. ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കുംഭമേളയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ആത്മീയ സംഗമമായിരുന്നു.

ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് വള്ളുവക്കോനാതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായി. ഏകദേശം 250 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് ഈ ഉത്സവം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടത്.

കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ചരിത്രരേഖകളിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും മാമാങ്കം പോലുള്ള വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന പരിപാടികൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിലയിരുത്തലായിരിക്കാം നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.

2016-ൽ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ നദീപൂജ ചടങ്ങുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും 2028-ൽ വിപുലമായ മഹാമാഘം ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് 2026 ജനുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെ കേരള കുംഭമേള നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചത്.

17 ദിവസം നീളുന്ന മഹാ മാഘ മഹോത്സവത്തിന് നിളാ തീരത്ത് തുടക്കമായതോടെ ലക്ഷകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് മഹാ മാഘ മഹോത്സവം കാണാൻ നിളാ തിരത്ത് എത്തുന്നത്.

