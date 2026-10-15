അവശതകള് മറന്നു; 'കഹോ നാ പ്യാർ ഹേ'യിൽ തുടങ്ങിയ ആരാധന, ഹൃത്വിക് റോഷനെ നേരിൽക്കണ്ട് ബീജ കൃഷ്ണൻ
സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് മുംബൈയിൽ വച്ചാണ് ബീജ കൃഷ്ണൻ ഹൃത്വിക് റോഷനെ നേരിൽ കാണുന്നത്.
Published : October 15, 2026 at 8:19 PM IST
ശ്യാം ഗാംഗുലി
ആലപ്പുഴ:' 'കഹോ നാ പ്യാർ ഹേ' എന്ന സിനിമയിൽ കണ്ട ആ മുഖം ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിൽക്കാണണം'. സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച ബീജ കൃഷ്ണൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സഹോദരനോട് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്. ഒടുവിൽ ആ സ്വപ്നം സഫലമായി. സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് മുംബൈയിൽ വച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷനെ നേരിൽക്കണ്ടു. ശാരീരികപരിമിതികൾക്കിടയിലും ബീജയുടെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് അനുജൻ ശ്യാം കുറുപ്പിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ്.
മാരാരിക്കുളം ഇടയ്ക്കണ്ണാട്ട് വീട്ടിൽ ബീജ കൃഷ്ണന് മൂന്നാം വയസിലാണ് സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ചത്. ഒന്നാം ക്ലാസിന് ശേഷം സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവിടാൻ ബീജ തയ്യാറായില്ല. അച്ഛൻ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിന് പൂനെയിലായിരുന്നു ജോലി. 10 വയസ് വരെ ബീജയും അവിടെയായിരുന്നു. അതിനാൽ ബീജയ്ക്ക് ഹിന്ദി നന്നായറിയാം.
ഹിന്ദി സിനിമകളും ഗാനങ്ങളും ഒരുപാട് ഇഷ്മായിരുന്നു ബീജയ്ക്ക്. ഹൃത്വികിൻ്റെ ആദ്യചിത്രമായ 'കഹോ നാ പ്യാർ ഹേ' കണ്ടതോടെ നടനെ നേരിൽ കാണണമെന്ന മോഹം വളർന്നു. ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. തലയുയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പരസഹായമില്ലാതെ ഇരിക്കാനും പ്രയാസം.
ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച് നൽകാൻ വിസ്മയ മാക്സ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഡയറക്ടറായ ശ്യാം കുറുപ്പ് പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടന്നില്ല. അടുത്തിടെ ഇസ്രയേൽ യാത്രയ്ക്കിടെ ഹൃത്വിക്കിൻ്റെ മാനേജരെ ശ്യാം യാദൃച്ഛികമായി പരിചയപ്പെട്ടു. സഹോദരിയുടെ ആഗ്രഹവും ജീവിത സാഹചര്യവും പങ്കുവച്ചു. വിവരം ഹൃത്വിക്ക് അറിഞ്ഞതോടെ മുംബൈയിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങി.
ആരോഗ്യസ്ഥിതി വെല്ലുവിളിയായിട്ടും ബീജയെ വിമാനത്തിൽ മുംബൈയിലെത്തിച്ചു. 20 മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു. ഒപ്പമിരുന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇഷ്ടചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഹൃത്വിക് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഫിസ' എന്നായിരുന്നു ബീജയുടെ മറുപടി. തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രവും അതുതന്നെയെന്ന് നടൻ പറഞ്ഞതോടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി.
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ഹൃത്വിക് റോഷനെ കാണാൻ പോകുന്ന തലേദിവസം ശ്യാം എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയായി, ഹൃത്വിക് റോഷൻ ബോംബെയിൽ വരും നമ്മുക്ക് ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു ബോംബെ യാത്ര എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ശ്യാമിന് വല്ലാതെ വിഷമമായി. അതോടെ ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബീജയുടെ അമ്മ ബാലാമണി പറഞ്ഞു.
ഹൃത്വിക്ക് റോഷനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അവൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അത്ര നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മുഖം. വലിയ നടനാണെന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയതെന്നും ബാലാമണി പറഞ്ഞു.
ഫിസ എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി 26 വർഷം തികഞ്ഞെന്ന സവിശേഷതയും കണ്ടുമുട്ടൽ ദിനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എൻപതുകാരിയായ അമ്മ ബാലാമണിയമ്മയും മക്കളോടൊത്ത് മുംബൈയിൽ പോയിരുന്നു. പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബാലാമണിയമ്മയാണ് ബീജയെ പരിപാലിക്കുന്നത്. അധ്യാപികയായിരുന്ന അവരാണ് മകളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചത്.
ബീജ പലപ്പോഴായി കുറിച്ചിട്ട അനുഭവങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവർ പകർത്തിയെഴുതി 'ഹൃദയത്തിൻ്റെ തേങ്ങലുകൾ' എന്ന പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബീജയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ബിജുവിനും ഇതേ രോഗമായിരുന്നു. 36-ാം വയസിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ബീജയുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണിപ്പോള് യാഥാർഥ്യമായത്. മഴ നനയാനും നൃത്തം ചെയ്യാനുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ്.
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