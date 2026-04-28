ETV Bharat / state

പ്രമേഹത്തില്‍ വില്ലൻ അരയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള വണ്ണം; തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പുതിയ കാലത്തെ 'മാൽന്യൂട്രിഷൻ'

വ്യായാമക്കുറവും അമിതഭക്ഷണവുമാണ് പ്രമേഹകാരണമായി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് 'അരവണ്ണ'ത്തെയാണെന്ന് പ്രമേഹ രോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ്

DIABETES AND OBESITY (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

രേഖ അഭിലാഷ്

തിരുവനന്തപുരം: പ്രമേഹ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായി വർധിക്കുകയാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 15 മുതല്‍ 19 ശതമാനമായിരിക്കെ, കേരളത്തിൽ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം 24 ശതമാനത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രമേഹമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-ഡയബറ്റിക് (പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ) അവസ്ഥയിലുള്ളവരോ ആണെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യമെന്ന് പ്രമേഹ രോഗ വിദഗ്ധനും ഡോ. ജോതിദേവ് ഡയബറ്റിസ് റിസേര്‍ച്ച് സെൻ്റര്‍ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അരവണ്ണവും ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധവും

വ്യായാമക്കുറവും അമിതഭക്ഷണവുമാണ് പ്രമേഹകാരണമായി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് 'അരവണ്ണ'ത്തെയാണ് (Waist Circumference).

സ്ത്രീകളിൽ 80 സെൻ്റിമീറ്ററും പുരുഷന്‍മാരിൽ 90 സെൻ്റിമീറ്ററും കൂടുതലാണ് അരവണ്ണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.

ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് (ETV Bharat)

ഈ കൊഴുപ്പ് കരൾ (Fatty Liver), പാൻക്രിയാസ്, മാംസപേശികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം.

പ്രമേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്

പ്രമേഹം കേവലം ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്ന രോഗമല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണാവസ്ഥയാണ്.

കരൾ: ഫാറ്റി ലിവർ ഫൈബ്രോസിസ് ആയി കാലക്രമേണ സിറോസിസിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഹൃദയം: പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത മൂന്നിരട്ടിയാണ്. ഹൃദയാഘാതം മാത്രമല്ല, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവറും ഇന്ന് വ്യാപകമാണ്.

DIABETES AND OBESITY (Getty Image)

വൃക്ക: 40 മുതൽ 50 ശതമാനം പ്രമേഹരോഗികളും ഇന്ന് വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ്.

കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണം: വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തം

പണ്ട് പോഷകാഹാരക്കുറവിനെയായിരുന്നു മാൽന്യൂട്രിഷൻ (Malnutrition) എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അമിതവണ്ണമാണ് പുതിയ കാലത്തെ മാൽന്യൂട്രിഷൻ. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണം 1.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4 ശതമാനമായി വർധിച്ചതായി നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് വെൽഫയർ സര്‍വേ പറയുന്നു.ഇത് 2022 വരെയുള്ള കണക്ക് ആണ്. ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണമുള്ള കുട്ടികളുടെ കണക്ക് ഇതിനെക്കാള്‍ അധികമായിരിക്കുമെന്ന് ഡോ. ജ്യോതിദേവ് പറയുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ അമിതവണ്ണത്തെ 'ആരോഗ്യം' എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അമിതവണ്ണമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഭക്ഷണശീലം കുട്ടികളിലേക്ക് പകരുന്നത് അവരെയും രോഗികളാക്കുകയാണ്.അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവരുടെ നോർമൽ ഫുഡ് ആയി മാറുകയും ഇതുതന്നെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

Unhealthy Food (Getty Image)

ഡയറ്റും വ്യായാമവും മാത്രമാണോ പരിഹാരം?

അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് വെറും ഡയറ്റും വ്യായാമവും കൊണ്ട് മാത്രം ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡയറ്റിലൂടെയും വ്യാമത്തിലൂടെയും 2.4 - 2.8 ശതമാനം ഭാരം മാത്രമേ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതാകട്ടെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം വീണ്ടും വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

ഇവിടെയാണ് ആധുനിക മരുന്നുകളുടെ പ്രാധാന്യം. പണ്ട് സർജറി മാത്രമായിരുന്നു പോംവഴിയെങ്കിൽ, ഇന്ന് 30 കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൻ്റി-ഒബേസിറ്റി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. പ്രമേഹത്തിനും രക്തസമ്മർദത്തിനും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള ചികിത്സയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടി വരും.

പ്രമേഹ പരിശോധന (Getty Image)

സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ

കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നവരോടുള്ള മനോഭാവം. വണ്ണം കുറച്ച ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ "ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ, സുഖമില്ലേ?" എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവരെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നു. ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് 'വണ്ണം വയ്ക്കുന്നത് ഐശ്വര്യമാണ്' എന്ന ധാരണ ഇന്നും പലരിലുമുണ്ട്. ഈ സാമൂഹിക സ്റ്റിഗ്മ (Stigma) കാരണം പലരും ചികിത്സയോ വ്യായാമമോ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം

എന്തുകൊണ്ട് അമിതവണ്ണം എന്നു ചോദിച്ചാൽ പലരും പറയുന്ന ഉത്തരം പാരമ്പര്യം ആണെന്നാണ്. പ്രമേഹം 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ പാരമ്പര്യമായി വാരം എന്നു പറയുന്നതുപോലെ അമിതവണ്ണവും 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ വരാം. പക്ഷേ നിര്‍ബന്ധമായും വരണമെന്നുമില്ല. ഇതിന് ഒരു എന്‍വയോണ്‍മെൻ്റല്‍ ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഉറപ്പായും വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു.

DIABETES AND OBESITY (Getty Image)

വിശപ്പടക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി (Homeostatic Hunger) മാറി, ഇന്ന് പലരും മാനസികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു (Hedonic Hunger). വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കടുത്ത നിരാശയും മാനസിക വിഷമവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏക സന്തോഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ആയിരിക്കും. നിര്‍ബന്ധമായി ഡയറ്റ് അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയോ ചികിത്സയിലൂടെവിശപ്പ് പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയോ രുചി ഇല്ലാതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നിരാശയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എന്തിന് സ്വയം ജീവന്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വരെ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാർക്ക് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ പിന്തുണയും ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. ജ്യോതിദേവ് പറയുന്നു.

പ്രമേഹ പരിശോധന (Getty Image)

പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 35 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായ ഭാരത്തിലേക്ക് (Ideal Weight) എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം (6-8 മണിക്കൂർ), മാനസിക സന്തോഷം, കൃത്യമായ ചികിത്സ എന്നിവ പ്രമേഹത്തെയും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളെയും അകറ്റി നിർത്താൻ അനിവാര്യമാണ്.

TAGGED:

DIABETES
DIABETES COMPLICATIONS
DIABETES TREATMENT
DIABETES CAMPAIGN
DIABETES AND OBESITY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.