വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൈ കുത്തി മറിഞ്ഞവന് ലോകവേദിയിലേക്ക്; ഇന്ത്യന് സംഘത്തിലെ ഏക മലയാളിയായി ധ്യാന് ശങ്കര്
ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായി തിരിക്കുകയാണ് 11 വയസുകാരൻ ധ്യാൻ ശങ്കർ
Published : November 5, 2026 at 6:42 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായി തിരിക്കുകയാണ് ആറാം ക്ലാസുകാരനായ ധ്യാൻ ശങ്കർ. ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലെ ഏക മലയാളിയാണ് ഈ 11 വയസുകാരൻ. കോഴിക്കോട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ മനോജ് കല്ലോട്ടിൻ്റെയും കല്ലായി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക സനിലയുടെയും മകനായ ധ്യാൻ രണ്ടാം വയസിൽ വീടിനുമുന്നിൽ നിന്ന് കാർട്ട് വീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് സഹോദരി വീഡിയോ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് കുട്ടിയുടെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താൽപ്പര്യം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ അയച്ചു. പന്നിയങ്കരയിലുള്ള ക്ലമ്മർ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്. പി. ജംഷീറിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് പരിശീലനം. ദിവസവും രാവിലെ ആറുമുതൽ എട്ടുവരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ചുമുതൽ പത്തുവരെയാണ് പരിശീലനം. സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ ധ്യാൻ സംസ്ഥാന ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആറ് സ്വർണ മെഡലോടെയാണ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായത്.
വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ദേശീയതലത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിലും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായി. ചൈനയിലെ നാൻജിങ്ങിൽ 12 മുതൽ 15 വരെ നടക്കുന്ന ട്രാംപോളിൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ജൂനിയർ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. 25 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫ്ലോറിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടംബ്ലിംഗ് ഇനത്തിലാണ് മത്സരം. നിരന്തര പരിശീലനത്തിൻ്റെ പിന്തുണയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും.
കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ദേശീയ മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തുന്നുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ധ്യാൻ എട്ടിന് കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് തിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിന് സമീപം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കോർപ്പറേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ധ്യാനിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകും.
മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ധ്യാൻ ശങ്കർ
ഈ വർഷം തന്നെ എണ്ണമറ്റ മെഡലുകൾ ധ്യാൻ ശങ്കർ വാരിക്കൂട്ടി. തലശ്ശേരിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ബെംഗളൂരുവിലുമെല്ലാം അവൻ മത്സരിച്ചു, എല്ലായിടത്തും വിജയിച്ചു. ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ പോയതെന്ന് ധ്യാൻ ശങ്കർ പറഞ്ഞു. 'ജിംനാസ്റ്റിക്സ് കോർട്ടിൽ ആദ്യം എത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതെല്ലാം മാറി. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഐറ്റങ്ങളും ചെയ്യും. സ്കൂളിൽ നിന്ന് സഹപാഠികളും അധ്യാപകരും എല്ലാം വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് തരുന്നത്,' ധ്യാൻ ശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
18 വർഷത്തോളമായി ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ട്രെയിനറായി രംഗത്തുള്ള ജംഷീർ ആണ് പരിശീലകൻ. 2019 മുതലാണ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പരിശീലന കളരി ആരംഭിച്ചത്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടക്കം നൂറിലേറെ പേർ ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട്. രണ്ടര വയസ് മുതൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാം. ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഇവിടെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വച്ച് നടന്ന വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 2019 ൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
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ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ട് മലയാളികൾക്കാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കൊവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ആ അവസരം നഷ്ടമായി. അതിനുശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഘത്തോടൊപ്പമുള്ള ഏക മലയാളിയാണ് 11 വയസുകാരനായ ധ്യാൻ ശങ്കർ. 'മൂന്നു വയസ് മുതൽ ധ്യാൻ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എട്ടു വർഷക്കാലമായി തുടരുകയാണ്. നിരന്തര പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അവസരം ലഭിച്ചത്. ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തും ദേശീയതലത്തിലും വിജയിച്ചതോടെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. മിനി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലാണ് അവൻ്റെ മത്സരം,' കോച്ച് ജംഷീർ പറഞ്ഞു.
ജിംനാസ്റ്റിക്സിലെ ടംബ്ലിംഗിൽ ആണ് ധ്യാൻ ശങ്കറിന് ചൈനയിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിശീലന ഉപകരണം ഇല്ലാതെയാണ് അവൻ ട്രെയിനിംഗ് നടത്തുന്നത്. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഉപകരണം ലഭിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും. 25 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ചെയ്തു പരിശീലിക്കേണ്ട ഈ ഇനം ഇതുവരെ വിജയിച്ചതും യഥാർത്ഥ പരിശീലനമില്ലാതെ ആണെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ധ്യാനിൻ്റെ പരിശീലനം. കുട്ടികളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും കൂടുതൽ പരിശീല സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയാൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കോച്ച് ജംഷീർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
മകൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മുഴുകുമായിരുന്നു എന്ന് പിതാവ് മനോജ് പറഞ്ഞു. 'അവൻ കുട്ടിക്കരണം മറിയുന്നത് കണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസിൽ ചേർക്കാൻ. ഒരു മികച്ച കോച്ചിനെ ലഭിച്ചതോടെ അവൻ വലിയ പടികൾ കയറുകയാണ്. കേരളത്തിലും ജിംനാസ്റ്റിക്സ് വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് എന്നാൽ അതിനൊത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതാണ് പരിമിതിയെന്ന്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുട്ടികൾക്ക് മറ്റേത് കായിക ഇനങ്ങളേക്കാളും ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ജിംനാസ്റ്റിക്സെന്ന് ഫൈസാൻ എന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവ് മുജീബ് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കസറത്ത് കണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് മൂന്നു വയസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകനെ ഇവിടെ ചേർത്തത്. ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾ ഓരോ വസ്തുവിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉള്ളിൽ ആശങ്കയായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ നല്ല പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ധ്യാനിൻ്റെ പിതാവ് മനോജ് കല്ലോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ വച്ചാണ് ഈ സംരംഭം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 100ലേറെ പേർ പരിശീലനം നേടുന്നു. ദേശീയതലത്തിൽ വരെ മെഡൽ നേടാൻ കഴിയുന്നു. കേരളത്തിനു തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ് ഈ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം തന്നെ 45ഓളം മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പരിശീലകൻ ജംഷീറിൻ്റെ മിടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പിന്നിൽ.
വളർന്നുവരുന്ന തലമുറ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും മറ്റും പലവഴിക്കും വ്യതിചലിച്ചു പോകുകയാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള കായിക ഇനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലഹരിയാകും ഒപ്പം വലിയ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മകൻ ഹെൽത്തിയും ഒപ്പം സേഫുമാണ്. ധ്യാനിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുകയാണ് സഹപാഠികൾ. അവൻ്റെ നേട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണെന്ന് ധ്യാനിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഫൈസാനും ഋതുലും പറഞ്ഞു.
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