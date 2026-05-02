ഹാട്രിക്കിന് ഇറങ്ങിയ പിണറായി, തളയ്ക്കാൻ അബ്ദുല് റഷീദ്; ചരിത്രം തിരുത്തുമോ ധർമ്മടം
തുടക്കം മുതല് ഇടതിനെ തുണച്ച ധർമ്മടം. മുഖ്യന്റെ മണ്ഡലമെന്ന നിലയില് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഹാട്രിക് തേടിയിറങ്ങുന്ന പിണറായിയെ ഇത്തവണ തുണയ്ക്കുമോ ധർമ്മടം. തളിപ്പറമ്പ് ആവർത്തിക്കാൻ അബ്ദുല് റഷീദിന് കഴിയുമോ?
Published : May 2, 2026 at 2:33 PM IST
രൂപീകരണം മുതല് 'ഇടതോരം' ചേർന്ന് നടന്ന മണ്ഡലം, തുടരെ രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന നിലയില് ഇത്തവണ രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് ധർമ്മടത്തെ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പോരാട്ടങ്ങളില് എന്തു കൊണ്ടും പ്രഥമ സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില് ഒന്നാണ് ധർമ്മടം. ലോക്സഭയില് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗം.
അഞ്ചരക്കണ്ടി, ചെമ്പിലോട്, കടമ്പൂര്, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, പെരളശ്ശേരി, ധര്മ്മടം, പിണറായി, വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകള് ചേര്ന്ന് ധര്മ്മടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം രൂപം കൊണ്ടതിനു ശേഷം നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2011 ലായിരുന്നു. പിണറായി വിജയന് പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നയിച്ച ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ധര്മ്മടത്ത് ഇടതു മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാര്ഥി കെകെ നാരായണനായിരുന്നു. അന്നു മുതല് മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മണ്ഡലം ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ഥികളെയാണ് തുണച്ചത്.
പിണറായി വിജയന് സംഘടനാ രംഗം വിട്ട് പാര്ലമെന്ററി രംഗത്തേക്കിറങ്ങാന് തീരുമാനിച്ച 2016 ല് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുവച്ച മണ്ഡലം ജന്മനാടുള്പ്പെട്ട ധര്മ്മടമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ പാര്ലമെന്ററി രംഗത്തേക്കുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ മൂന്നാം വരവ് ധര്മ്മടം മണ്ഡലം ഗംഭീരമാക്കി. കെകെ നാരായണന് 15162 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ജയിച്ച മണ്ഡലത്തില് പിണറായിയുടെ ആദ്യ വിജയം 36905 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു. 2021 ല് പിണറായി വീണ്ടും ധര്മ്മടത്ത് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള് ഭൂരിപക്ഷം 50123 വോട്ടായി ഉയര്ന്നു. ആകെ പോള് ചെയ്ത വോട്ടിന്റെ 59.61 ശതമാനവും നേടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പിണറായിയുടെ വിജയം. 2016ല് ധര്മ്മടത്ത് പിണറായി നേടിയത് 87329 വോട്ടായിരുന്നു. 2021 ല് അത് 95522 ആക്കി ഉയര്ത്തി.
2011 ലും 2016 ലും മമ്പറം ദിവാകരനായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി. 2021ല് സി രഘുനാഥായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി. 2011 മുതലുള്ള മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ധര്മ്മടത്ത് ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. 2011 ല് 57192 വോട്ടായിരുന്നത് 2016 ല് 50424 ആയും 2021 ല് 45399 ആയും കുറഞ്ഞു. ഇത്തവണ യുവ സാന്നിധ്യമായ വിപി അബ്ദുല് റഷീദിനെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പോരാട്ടത്തിനായി ധര്മ്മടത്ത് ഇറക്കിയത്. ബിജെപി നേതാവ് കെ. രഞ്ജിത്തും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം മറ്റു സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ധര്മ്മടം ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2016 ലും 2021 ലും ധര്മ്മടത്ത് എസ്ഡിപിഐയ്ക്കും സ്ഥാനാർഥി ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്ഡിപിഐയുടെ താരമ്മല് നിയാസ് ആയിരുന്നു 2016 ല് സ്ഥാനാർഥി, 1994 വോട്ടുകള് മാത്രമാണ് അന്ന് നേടാനായത്. 2021 ല് എസ്ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥിയായ ബഷീർ കണ്ണാടിപ്പാറ വോട്ട് ഉയർത്തി. 2,280 വോട്ടുകളാണ് എസ്ഡിപിഐയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ധർമ്മടം മറ്റൊരു രീതിയില് കൂടി ചർച്ചയായിരുന്നു. വാളയാർ പെണ്കുട്ടികളുടെ അമ്മ ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയനെതിരെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചു. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച തന്റെ രണ്ട് പെണ്മക്കള്ക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അവർ മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഫ്രോക്ക് (കുഞ്ഞുടുപ്പ്) ചിഹ്നത്തിലാണ് വാളയാർ പെണ്കുട്ടികളുടെ അമ്മ ജനവിധി തേടിയത്. വാളയാർ അമ്മയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കി യുഡിഎഫ്, ബിജെപി മുന്നണികള് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികളെ പിൻവലിക്കണമെന്നടക്കം ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. 1753 വോട്ടുകളാണ് വാളയാർ അമ്മനേടിയത്.
2026ലേക്ക് വരുമ്പോള്, വീണ്ടും തുടര്ഭരണത്തോടൊപ്പം ധര്മ്മടത്ത് ഹാട്രിക് കൂടി നേടാൻ ഇറങ്ങിയ പിണറായി വിജയന് യുഡിഎഫിന്റെ വിപി അബ്ദുല് റഷീദ് കടുത്ത വെല്ലുവിളി തന്നെ ഉയര്ത്തി. മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും ഷാഫി പറമ്പിലുമൊക്കെ യുഡിഎഫ് ടിക്കറ്റില് ധർമ്മടത്ത് സ്ഥാനാർഥികളാകും എന്ന് സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവില് ലോട്ട് വീണത് വിപി അബ്ദുല് റഷീദിനും. അത്ര നിസാരക്കാരനല്ല അബ്ദുല് റഷീദ്, 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഎം കുത്തകയായ തളിപ്പറമ്പ് സീറ്റില് അന്നത്തെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എംവി ഗോവിന്ദന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പകുതിയോളം കുറച്ച് താരമായ നേതാവാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമെങ്കിലും പിണറായിയെ നേരിടാനുള്ള സകലകോപ്പും കൂട്ടിയാണ് അബ്ദുല് റഷീദ് പ്രവർത്തന മണ്ഡലമായ തളിപ്പറമ്പില് നിന്ന് ധർമ്മടത്തേക്ക് കളംമാറ്റിയത്.
പക്ഷേ, ഈ ടേമില് ധർമ്മടത്തുണ്ടായ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങള് പിണറായിക്ക് ഗുണം ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. സ്വാഭാവികമായും എതിരാളികള്ക്ക് സ്വദേശത്ത് പിണറായിയുടെ ഈ ഒരു സ്വീകാര്യത വലിയ കടമ്പ തന്നെയാണ്. എല്ഡിഎഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങള് ഇത്തവണ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ സ്ഥാനാർഥി എന്ന് തീരുമാനം ആയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്, അതും പത്ത് കൊല്ലത്തെ വികസനം പറഞ്ഞ്. യുഡിഎഫ് ആകട്ടെ വൈകിയാണ് ട്രാക്കിലെത്തിയത്. ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകള് കൂടി കണ്ടു കൊണ്ടുള്ളതാണ് വിപി അബ്ദുറഷീദിന്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം എന്നൊക്കെ യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങള് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ധർമ്മടത്ത്, അതും മുഖ്യന്റെ സ്വന്തം മണ്ണില് വിധി എന്താകുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം.
Also Read: വടക്കേയറ്റത്തൊരു സെലിബ്രിറ്റി മണ്ഡലം; ബിജെപിക്ക് വിജയം വഴുതി മാറുന്ന മഞ്ചേശ്വരം