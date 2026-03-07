WOMEN'S DAY: ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരിയിലേക്ക്; ധനൂജയുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം വരുന്നു
'ചെങ്കൽചൂളയിലെ എൻ്റെ ജീവിതം' എന്ന ആദ്യ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ധനൂജാ കുമാരി കോളനിയിലെ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും കഥ പറയുന്ന രണ്ടാം പുസ്തകവുമായി എത്തുന്നു
Published : March 7, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 8:11 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടിയ ധനൂജാ കുമാരി വീണ്ടും തൂലികയെടുക്കുന്നു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായ ഒരു സാധാരണക്കാരിയിൽ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ കരുത്തുള്ള എഴുത്തുകാരിയിലേക്കുള്ള ധനൂജയുടെ യാത്ര, ചെങ്കൽചൂള കോളനിയുടെ മാത്രം കഥയല്ല, മറിച്ച് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ്. 'ചെങ്കൽചൂളയിലെ എൻ്റെ ജീവതം' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം മെയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ധനൂജാ കുമാരി.
ധനൂജയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ബിഎ, എംഎ വിദ്യാർഥികളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായ പുസ്തകം പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. 2014ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഏഴ് പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ടു. 2023-24ലാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുസ്തകം ഡിഗ്രി, പിജി വിദ്യാറത്ഥികളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത്.
നേട്ടങ്ങളുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം
"രാജ്യത്തെ എല്ലാ ചേരികളുടേയും കഥ ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും പുരുഷൻമാരുടേയും ജീവിതങ്ങൾ ഒരു പോലെയാണ്. ഇപ്പോഴും നേരിടുന്നത് അവഗണനയും വിവേചനവുമാണ്'' എന്ന വരികളിൽ തന്നെ ആദ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കോളനികളിലെ ലഹരി ഉപയോഗം, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, അഭയമില്ലാതെത്തുന്നവരെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്, ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെയുള്ള ജീവിതം, പരസ്പരം താങ്ങാകുന്നത്, ഇങ്ങനെ കോളനികളുടെ നന്മയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ പുസ്തകം. എന്നാൽ രണ്ടാം പുസ്തകം സ്വയം പോരാടി നേടിയ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറിച്ചും അവിടെയുള്ളവരെ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരത്തെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ്.
എഴുത്തുവഴിയിലെത്തിച്ചത് കുത്തിക്കുറിക്കലുകൾ
അച്ഛനമ്മമാർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ധനൂജയെ കൊല്ലത്തെ ഒരു ബോർഡിങ് സ്കൂളിലെത്തിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ അടക്കും ചിട്ടയും മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കുറിപ്പുകളാക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവിടെ നിന്നാണ്. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയാണ് ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിലും ജീവിതമെന്ന പാഠശാലയാണ് ധനൂജയിലെ എഴുത്തുകാരിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. മുതിർന്നപ്പോൾ കോളനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരാതികൊടുക്കാനും അപേക്ഷകൾ എഴുതാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നതായി തൻ്റെ എഴുത്തുപയോഗിച്ചു.
2013ൽ ഇടം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഭാഗമായി ചെങ്കൽച്ചൂളയിൽ സാംസ്ക്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എത്തിയവരിൽ പി പി സത്യനുമായി നടന്ന സംഭാഷണമാണ് ആദ്യ പുസ്തകമെഴുത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 'കഥ കേൾക്കുന്നപോലെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കാറില്ലെ'ന്ന പരിഭവത്തിന് ഈ പറഞ്ഞവ ഒരു പുസ്തകമാക്കിയാൽ അധികാരികൾ മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ ഇതറിയുമെന്നവ നിർദ്ദേശമാണ് ധനൂജയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത്. തൻ്റെ പൊള്ളുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളിൽ വരിച്ചിട്ട ധനൂജ പുതുചരിത്രമാണ് രചിച്ചത്. 2014ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ഏഴ് പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ടു.
കെട്ടുകഥയല്ല ജീവിതമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മനസിലാക്കണം
തൻ്റെ പുസ്തകം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ എന്ത് കൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന വ്യക്തമായ അഭിപ്രായവും ധനൂജയ്ക്കുണ്ട്. തൻ്റെയൊക്കെ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ വരും തലമുറയിലെ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും കെട്ടുകഥയാണെന്ന് ധരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളുള്ളവരും ഇവിടെ ജിവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വരും തലമുറ മനസിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട് മുട്ടിയാൽ സഹായിക്കാനുള്ള മന:സ്ഥിതി ഇവർക്കുണ്ടാകണമെന്നും ധനൂജ പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്നു.
ജീവിതമാണ് ലഹരി
ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയ ലഹിരിയില്ലെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ച ഒരാൾ കൂടിയായ ധനൂജ കുമാരി രാജാജിനഗറെന്ന ചെങ്കൽ ചൂളയിലെ കുരുന്നുകളിൽ നിന്നും ലഹരിയെ പുറത്ത് നിർത്തിയതും മറ്റൊരു സംഭവമാണ്. കൊവിഡ് കാലത്ത് മറ്റെങ്ങും പോകാനില്ലാതായതോടെയാണ് ലഹരിക്കണ്ണുകൾ കുട്ടികളെ കൂടി കണ്ണുവെച്ചത്. ഇതോടെ നഗറിലെ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടി ധനൂജ തന്നെ 'വിങ്സ് ഓഫ് വുമൺ' എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. കോളനിയിലേക്ക് ലഹരി എത്തിച്ചിരുന്നവരെ എക്സൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പിടികൂടി. തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടുത്തപടിയായി ലൈബ്രറിയും ആരംഭിച്ചു. മാസത്തിലൊരിക്കൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും അവശരായ അമ്മമാരുടെ ശുശ്രൂഷയും വിങ്സ് ഓഫ് വിമൺ ഏറ്റെടുത്തു. കൂട്ടായ്മയിലെ 30 സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് സമാഹരിക്കുന്ന തുകയിൽനിന്ന് നിർധനരായവർക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടിയും സ്കൂൾതുറക്കലിന് പഠനകിറ്റും നൽകി. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക അവധിക്കാല ക്യാമ്പുകളും നടത്തി. വിങ്സ് ഓഫ് വിമൺ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തുടരുന്നു.
പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കൂടി സ്ത്രീകൾ പഠിക്കണം
സമൂഹത്തിലെ ഓരോ സ്ത്രീയും സ്വയം മാതൃകകളായിത്തീരണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ധനൂജ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ആര് നിര്ബന്ധിച്ചാലുഒം അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കൂടി പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തി അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അവർ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.
Also Read: വാർത്തകളിൽ നിന്ന് വർണനൂലുകളിലേക്ക്; പത്രപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആഭയുടെ 'മൃണാളിനി' വിപ്ലവം