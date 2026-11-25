എൽപിഎസ്ടി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പച്ചക്കള്ളം; ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധി അപൂർണം, മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് എം. വി. ഗോവിന്ദൻ
എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് വാക്കാൽ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് ഗോവിന്ദന്
Published : November 25, 2026 at 1:55 PM IST
കണ്ണൂർ: ധനരാജ് വധക്കേസിലെ കോടതി വിധി അപൂർണമാണെന്നും, ഇതിനെതിരെ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ. പ്രധാന സാക്ഷിമൊഴികളെ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്നും, മൂന്നുപേർക്ക് മാത്രം ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിൽ പാർട്ടിക്കും ധനരാജിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിധിയിൽ പൂർണ സംതൃപ്തിയില്ലെന്നും അപ്പീൽ പോകാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനമെന്നും കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്. എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് വാക്കാൽ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അത്തരത്തിലൊരു നിർദേശവും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല. പുതിയതായി ഒരാളെപ്പോലും നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കാലടി സമരവും സൈബർ ആക്രമണവും
കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗോവിന്ദൻ, മുഖ്യമന്ത്രി വൈസ് ചാൻസലർക്കൊപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് വിമർശിച്ചു. വിസിയെ ആക്രമിച്ചെന്ന വാദം ഉയർത്തി വി. ഡി. സതീശൻ നുണ പറയുകയാണ്.
തനിക്കെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നവരെ സൈബർ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സതീശൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും, നിലവിലെ മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സതീശന് മറുപടിയില്ലെന്നും 'മാവിലായിക്കാരനാണ്' എന്ന വിചിത്രമായ മറുപടിയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
കോൺഗ്രസിലെ ഭിന്നതയും സൈബർ ഇടപെടലും
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സതീശന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഇത് കോൺഗ്രസിലെ ജീർണിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മെറ്റയെ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തുമ്പോൾ, വി. ഡി. സതീശൻ ആയിരക്കണക്കിന് പോസ്റ്റുകളാണ് നീക്കം ചെയ്യിക്കുന്നത്. സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് പോലും ഇത്തരത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഡിസിസി അംഗത്തിൻ്റെ 10 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വിഷയത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജയരാജന്മാരുടെ പരാതി പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യം
പാർട്ടിയിലെ ജയരാജന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. പാർട്ടിയിൽ പരാതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും, അത്തരം വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളാണെന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ മനസ്സില്ലെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
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