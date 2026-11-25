പയ്യന്നൂർ ധനരാജ് വധക്കേസ്: മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും അഞ്ച് ലക്ഷം വീതം പിഴയും
Dhanaraj Murder Case Verdict: പ്രതികൾക്ക് വിധിച്ച എല്ലാ ശിക്ഷകളും പ്രത്യേകം അനുഭവിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായുള്ള അഞ്ച് വർഷവും നാല് മാസവും തടവുശിക്ഷ ആദ്യം അനുഭവിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ് ആരംഭിക്കുക
Published : November 25, 2026 at 11:26 AM IST
കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂർ സി വി ധനരാജ് വധക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെ എൻ പ്രശാന്താണ് സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഒന്നാം പ്രതി രാമന്തളി മൊട്ടക്കുന്ന് താഴത്തെപുരയിൽ ടി പി ബിജു, രണ്ടാം പ്രതി കക്കൻപാറ മാട്ടൂക്കാരൻ ഹൗസിൽ എം വിപിൻ, സഹോദരനും മൂന്നാം പ്രതിയുമായ എം വൈശാഖ് എന്നിവർക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പ്രതികൾക്ക് വിധിച്ച എല്ലാ ശിക്ഷകളും പ്രത്യേകം അനുഭവിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായുള്ള അഞ്ച് വർഷവും നാല് മാസവും തടവുശിക്ഷ ആദ്യം അനുഭവിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ് ആരംഭിക്കുക.
മൂന്ന് പ്രതികളും കൂടി ആകെ 15 ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കണം. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു. പിഴത്തുക കൊല്ലപ്പെട്ട ധനരാജിൻ്റെ ഭാര്യക്കും അമ്മയ്ക്കുമായി കുടുംബത്തിന് നൽകണമെന്നും, കുടുംബത്തിന് അർഹമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ല ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രതികളെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. കണ്ണൂർ ജയിലിൽ തന്നെ പാർപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതികൾ നേരത്തെ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
വകുപ്പുകൾ തിരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ
പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ഓരോ വകുപ്പിലും പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിന് (ഐപിസി 302) ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും, മാരകായുധം കൊണ്ട് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിന് (ഐപിസി 326) നാല് വർഷം തടവും വിധിച്ചു. ധനരാജിൻ്റെ അമ്മയെ ആക്രമിച്ചതിന് (ഐപിസി 323) ഒരു വർഷം തടവും, വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിന് (ഐപിസി 447) മൂന്ന് മാസം തടവും അനുഭവിക്കണം. ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും തടഞ്ഞുനിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് (ഐപിസി 341, 506) ഒരു മാസം തടവുശിക്ഷയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം മൂലം വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകമാണിതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരു കുടുംബത്തെയാകെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രതികളെന്നും ഇവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഗൗരവകരമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ നിരവധി കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസായി ഇതിനെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവ് വിധിച്ചത്. പലസ്തീൻ എഴുത്തുകാരൻ മഹ്മൂദ് ദർവിഷിൻ്റെ കവിതാശകലം ജഡ്ജി കെ എൻ പ്രശാന്ത് വിധിന്യായത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു.
"യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കും
നേതാക്കൾ ഹസ്തദാനം ചെയ്യും
ആ വൃദ്ധ തൻ്റെ
രക്തസാക്ഷിയായ മകനെ കാത്തിരിക്കും
ആ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനായി കാത്തിരിക്കും
ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ
പിതാവിനെ നോക്കിയിരിക്കും."
അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ
ശിക്ഷാവിധിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമ്പൂർണമായും തൃപ്തരാണെന്നും സ്വാഗതാർഹമായ വിധിയാണിതെന്നും സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സി കെ ശ്രീധരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഗൂഢാലോചന (120 ബി) തെളിയിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വെറുതെവിട്ട പ്രതികൾക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 147 പേജുകളുള്ള വിധിപ്പകർപ്പ് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഏതൊക്കെ പ്രതികൾക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. പരിത്തിക്കാട്, കക്കൻപാറ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, പയ്യന്നൂർ ടൗണിലെ മുകുന്ദ ആശുപത്രിക്ക് പിന്നിലുള്ള ആർഎസ്എസ് കാര്യാലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ച് പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് സാക്ഷിമൊഴികളും തെളിവുകളും ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്ന് വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേസിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ കോടതി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചതായും സി കെ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവും സിപിഎം ഏഴിമല മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി കുന്നരു കാരന്താട്ടെ സി വി ധനരാജിനെ 2016 ജൂലായ് 11ന് രാത്രിയാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വീട്ടിലേക്ക് ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന ധനരാജിനെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ സംഘം അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും കൺമുന്നിൽ വച്ച് വെട്ടുകയായിരുന്നു. ആകെ 20 പ്രതികളുണ്ടായിരുന്ന കേസിലെ 12-ാം പ്രതി ചൂരക്കാട് ബിജു വിചാരണ കാലയളവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ള 19 പ്രതികളിൽ നാല് മുതൽ 20 വരെയുള്ള 16 പേരെ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി തിങ്കളാഴ്ച കോടതി വെറുതെവിട്ടിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള പ്രതികളെയാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
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