ഗുരുവായൂരപ്പനും മുസ്ലിം ലീഗുമാണ് എൻ്റെ എല്ലാം; ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്യാം സുന്ദർ
2008-09 കാലഘട്ടത്തിൽ സിപിഎമ്മിൽ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടി വിടുന്നത്. തുടർന്ന്, മതേതര അടിത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്..
Published : October 8, 2026 at 7:04 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ നേതാവും കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സി. ശ്യാംസുന്ദറിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇതര മതസമുദായത്തിൽ നിന്നൊരാൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷററും ആലപ്പുഴയിലെ സി.പി.എം നേതാവുമായിരുന്ന ശ്യാം സുന്ദർ 2010-ലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേർന്നത്.
നിലവിൽ അദ്ദേഹം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്നു. 'ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി' എന്ന പാർട്ടി നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ശ്യാം സുന്ദറിനൊപ്പം പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്, എ. അബ്ദുറഹിമാൻ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായും പി. ഉബൈദുള്ള, കമാൽ മാക്കിയിൽ, റഫീഖ് മണിമല എന്നിവരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായും നിയമിച്ചു. 2010 മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്ന ശ്യാംസുന്ദറിൻ്റെ പുതിയ ചുമതല പാർട്ടിയിലെ വേറിട്ടൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്.
പാർട്ടി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്...
'2008-09 കാലഘട്ടത്തിൽ സിപിഎമ്മിൽ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടി വിടുന്നത്. തുടർന്ന്, മതേതര അടിത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനായ താൻ ലീഗിൽ ചേർന്ന ശേഷവും തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങളും പ്രാർഥനകളും തുടർന്നുപോരുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമായി ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാ മലയാള മാസം ഒന്നിനും ഗുരുവായൂരിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ലീഗ് പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും തൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ തടസ്സമായിട്ടില്ല, പാർട്ടിയിൽ അത്തരം യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല" ശ്യാം സുന്ദർ പറഞ്ഞു.
ഒരു ഹിന്ദുത്വ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്ന ആളായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ലീഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുകയും ഒരു ബി.ജെ.പി.യോ കോൺഗ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് താങ്കൾ ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു?
"ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ എല്ലാവരോടും സമത്വത്തോടും പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ അയാളെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സ്. ലീഗാണ് ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ. എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്തും അല്ലാത്ത കാലത്തുമൊക്കെ എനിക്ക് ലീഗിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ അറിയാം. അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോയത്. പിന്നെ ലീഗിനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായി തന്നെ എന്നെ ലീഗ് ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു," ശ്യാം സുന്ദർ പറഞ്ഞു.
ഹരിപ്പാട് തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ലീഗിൻ്റെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 മുതൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും പഞ്ചായത്ത് കൗൺസിൽ അംഗത്തിൽ നിന്ന് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം വരെയുള്ള ചുമതലകൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി ലീഗ് നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
കുടുംബവും പശ്ചാത്തലവും
കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പിയുടെ കുടുംബാംഗമാണ്. റിട്ട: അധ്യാപിക ബിന്ദുവാണ് ഭാര്യ. കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരഞ്ജന ശ്യാം, ബിഎഡ് വിദ്യാർഥിനിയായ ശ്വേത ശ്യാം എന്നിവരാണ് മക്കൾ. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി പാർട്ടിക്കായി നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് പണക്കാട് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
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