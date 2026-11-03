ദേവികുളത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാനശല്യം; ജനവാസമേഖലയിലിറങ്ങിയ ആനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു
മത്തങ്ങ, കാബേജ്, പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചത്
Published : November 3, 2026 at 12:08 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കി ദേവികുളത്ത് കാട്ടാനശല്യം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു. കുട്ടിയാനയടക്കമുള്ള കാട്ടാനക്കൂട്ടം ജനവാസമേഖലയിലിറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. ഹാരിസൺ ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം മുക്കത്ത് ജോർജിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ് ആനക്കൂട്ടം നാശം വിതച്ചത്.
മത്തങ്ങ, കാബേജ്, പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചത്. വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും സമീപത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗേറ്റും തകർത്ത ആനക്കൂട്ടം പ്രദേശത്ത് വലിയ ഭീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാട്ടാനകൾ ജനവാസമേഖലയിലെത്തുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂന്നാർ ദേവികുളം ഹാരിസൺ ഫാക്ടറിക്ക് സമീപമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്.
കുട്ടിയാനയടക്കമുള്ള കാട്ടാനക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലുമായി രണ്ടുതവണയാണ് മുക്കത്ത് ജോർജിൻ്റെ വീടിനും കൃഷിയിടത്തിനും സമീപമെത്തിയത്. കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറിയ ആനക്കൂട്ടം വിളകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചവിട്ടിമെതിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാസങ്ങളോളം അധ്വാനിച്ച് നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിച്ച കൃഷികൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നശിക്കുന്ന കാഴ്ച കർഷകർക്ക് വലിയ ദുരിതമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കൃഷിനാശത്തിന് പുറമെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും സമീപത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗേറ്റും ആനക്കൂട്ടം തകർത്തു. നേരത്തെയും ഈ പ്രദേശത്തെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ജോർജിൻ്റെ കാർ ആക്രമിച്ച് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ആനയിറക്കത്തിൽ കൃഷിയും വാഹനവും ഉൾപ്പെടെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുടുംബം. ആനകൾ കൃഷിയിടത്തിലെ വിളകൾ ഭക്ഷിച്ചുപോകട്ടെ, മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ മടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന ചിന്തയിലാണ് പലപ്പോഴും മാറിനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നതെന്ന് ജോർജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ തോട്ടത്തിലെത്തിയ തള്ളയാനയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും തോട്ടത്തിലെ മത്തങ്ങയും പേരയ്ക്കയും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുമെല്ലാം തിന്നുതീർത്തു. ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം തോട്ടത്തിലൂടെ ആനകൾ വിലസിയെന്നും ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം കൃഷിയും വീടിൻ്റെ പരിസരവും സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കർഷകരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ്. മുൻപ് പടയപ്പയുടെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാനയടക്കമുള്ള കാട്ടാനക്കൂട്ടവും പതിവായി എത്തുകയാണ്. ഒറ്റയാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ വരവിലേക്ക് സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിയതോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ ഭീതിയും വർധിച്ചു.
പകൽസമയത്തുപോലും വീടുകൾക്കും കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും സമീപം ആനകളെത്തുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനും തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. കൃഷിനാശവും സ്വത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും പതിവായിട്ടും ശാശ്വതമായ പരിഹാരമില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രധാന പരാതി.
ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വനംവകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. അടുത്ത ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.
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ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരികയാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്നും, കാട്ടാനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ കയറ്റാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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