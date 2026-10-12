യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ പൊലീസ് നടപടി; നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി
ഹോസ്റ്റലിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം അടിയന്തര പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വി. ജോയ് എംഎൽഎ ഒടിഞ്ഞ ലാത്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതാണ് ബഹളത്തിന് കാരണമായത്
Published : October 12, 2026 at 3:14 PM IST
തിരുവന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ പൊലീസ് കയറി വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഹോസ്റ്റലിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം അടിയന്തര പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വി. ജോയ് എംഎൽഎ ഒടിഞ്ഞ ലാത്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതാണ് ബഹളത്തിന് കാരണമായത്. വിദ്യാർഥികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഒടിഞ്ഞ ലാത്തിയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ലാത്തി പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഭരണപക്ഷം ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റു.
ലാത്തി വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിന് കൈമാറണമെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. ലാത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമോ എന്ന് ജി. സുധാകരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്പീക്കർ മറുപടി നൽകി.
എസ്എഫ്ഐക്കാർ പൊലീസിൽനിന്ന് ബലമായി പിടിച്ചെടുത്ത ലാത്തിയാണ് സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സഭയിൽ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന റൂളിങ് നിലനിൽക്കെ ജോയിയുടെ നടപടി ചട്ടലംഘനമാണെന്നും നടപടി വേണമെന്നും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻ റൂളിങ്ങുകൾ പരിശോധിച്ച് നാളെ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.
ഹോസ്റ്റലിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം
സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് സമരമായിരുന്നുവെന്ന് വി. ജോയ് ആരോപിച്ചു. ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും തലയിൽ ലാത്തിയടിയേറ്റ ആറുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഹോസ്റ്റലിൽനിന്ന് ബിയർ കുപ്പികൾ എറിയുകയും കൂക്കിവിളിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തിനെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ഒരുമിച്ചാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സമരരംഗത്തുള്ളത്. അക്രമം നടത്തി ആ സമരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം പിണറായി വിജയൻ ഭരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അതേ പൊലീസാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളതെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് താൻ പൊലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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സംഘർഷത്തിൽ 75 എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും 75 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുമായി നാല് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പീക്കർ പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ആസൂത്രിതമാണെന്നും ഡൽഹിയിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അടക്കം മർദനത്തിന് ഇരയായെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
വയോജന സംരക്ഷണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ബിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ മൂന്നുവർഷം വരെ തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും. വീടുകളിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുക, സ്വത്തുക്കൾ അനധികൃതമായി കൈക്കലാക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും സമാന ശിക്ഷ ലഭിക്കും. പരാതികൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കാനും വയോജന പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനി യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദാര്യമല്ലെന്നും ആദരവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻ സർക്കാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് നടപ്പാക്കിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതി വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തുടരുകയുള്ളൂ.
പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷിച്ച പത്തുലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എൽഡിഎഫ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കാണിച്ച് യുഡിഎഫ് അന്നത്തെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ രണ്ടുവർഷം വൈകി 2026 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി 50,000 കോടി രൂപയുടെ ഡിഎ, ഡിആർ കുടിശികയാണ് മുൻ സർക്കാർ വരുത്തിവച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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