വികസനത്തെ കാണേണ്ടത് ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണടയിലൂടെ; മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയല്ല, സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ
സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം വികസനം എന്ന ഗാന്ധിദർശനത്തെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ദേശീയമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ
Published : September 26, 2026 at 8:19 PM IST
മലപ്പുറം: മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയല്ല, ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണടയിലൂടെയാണ് വികസനത്തെ കാണേണ്ടതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ചെയർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഡെവലപ്പിങ് സൊസൈറ്റീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ദ്വിദിന സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം വികസനം എന്ന ഗാന്ധിദർശനത്തെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ദേശീയമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയയെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സി.എച്ചിൻ്റെ ദീർഘദർശിത്വത്തിന് തെളിവാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘ജനാധിപത്യവും വികസനവും- അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും’ എന്ന മുഖ്യപ്രമേയത്തിലാണ് സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഒരു വർഷം നീളുന്ന സി.എച്ച്. ജന്മശതാബ്ദിവർഷ പരിപാടികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു.
സി.എച്ചിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനം
നോബേൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് സി.എച്ചിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്മാരകമെന്ന് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. ഡോ. പി. രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
ഇതിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായ സി.എച്ച്. ചെയറിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ വ്യക്തമാക്കി.
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വെറും 16 മാസം കൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല എന്ന വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചെടുത്ത സി.എച്ചിൻ്റെ ഭരണശേഷി അദ്ഭുതാവഹമാണെന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ടി.വി. ഇബ്രാഹിം എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഏകാധിപത്യം എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റം ഭീതിജനകമാണെന്ന് സി.എച്ച്. ചെയർ ഭരണസമിതി അംഗം ഡോ. എം.കെ. മുനീർ പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സെമിനാറിൻ്റെ പ്രമേയത്തിന് കാലികപ്രസക്തിയേറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരള വികസന മാതൃകയും സി.എച്ചിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും
സ്റ്റേറ്റിനോടല്ല, ജനങ്ങളോടാണ് തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണകർത്താവായിരുന്നു സി.എച്ചെന്ന് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. ചരിത്രകാരൻ എം.സി. വടകര സി.എച്ച്. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
രാജാക്കന്മാരിൽ തുടങ്ങി അഭിഭാഷകരിലൂടെ തുടർന്ന് മുന്നോക്കക്കാരുടെ കൈപ്പിടിയിലായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റെടുത്ത സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു സി.എച്ചെന്ന് എം.സി. വടകര പറഞ്ഞു.
സി.എച്ചിനെക്കുറിച്ച് ഡോ. ആബിദ ഫാറൂഖി രചിച്ച ‘സി.എച്ച്- മുസ്ലിം ലീഗ് ആൻഡ് പ്ലൂറലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, എ ലെഗസി അൺമാച്ച്ഡ്’ എന്ന പുസ്തകം വേദിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
തുടർന്ന് നടന്ന അക്കാദമിക് സെഷനിൽ പ്രഫ. ഡോ. ജി. മോഹൻ ഗോപാൽ സെമിനാറിൻ്റെ മുഖ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന കേരള വികസന മാതൃകയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജനാധിപത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഭരണകൂടവും അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പി.എം.എ. സമീർ എം.എൽ.എ, യൂസുഫ് അലി, ഡോ. ജിൻ്റോ ജോൺ, ഡോ. നൗഷാദ് തൂമ്പത്ത്, ഡോ. നാരായണൻ എം. ശങ്കരൻ എന്നിവർ വിവിധ സെഷനുകളിലായി വിഷയാവതരണം നടത്തി. മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ആവിഷ്കാരരീതിയെക്കുറിച്ച് ഡോ. അഭിലാഷ് മലയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ. (ഡോ.) റഷീദ് അഹമ്മദ് പി., സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ ചെയർ ഡയറക്ടർ ഖാദർ പാലാഴി, അഡ്വ. വി.കെ. ബീരാൻ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഡോ. എ.കെ. ഷാഹിന മോൾ, സി.പി. ഹംസ, എ.ടി. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, ഗ്രേസ് എജ്യുക്കേഷൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോ. ടി. മുജീബുറഹ്മാൻ, അഷ്റഫ് തൂണേരി, അഡ്വ. തൊഹാനി, ഡോ. സാബിർ നവാസ്, ഡോ. അഷ്റഫ് വാളൂർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. വൈകിട്ട് തെരുവുഗായകരായ ബാബു ഭായിയും ലതയും അവതരിപ്പിച്ച ഗാനസദസ്സും അരങ്ങേറി. രണ്ടുദിവസത്തെ സെമിനാർ ഇന്നു സമാപിക്കും.
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