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കൽപറ്റക്ക് ഇനി പുതിയ മുഖം; വികസന പ്ലാനിന് രൂപം നൽകി നഗരസഭ

വാണിജ്യം, ഗാർഹികം, വ്യവസായം, കൃഷി എന്നിങ്ങനെ നഗരസഭയെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് വികസനം നടപ്പിലാക്കുക.

KALPETTA MUNICIPALITY KALPETTA DEVELOPMENT PLANS IN KALPETTA DEVELOPMENT PROJECTS
Kalpetta Municipality (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 8:42 PM IST

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വയനാട്: ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ കൽപറ്റയുടെ മുഖച്‌ഛായ മാറ്റാൻ വൻ വികസന പദ്ധതികളുമായി നഗരസഭ. നൈറ്റ് ലൈഫും കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവ് മാതൃകയിലുള്ള വ്യാപാരകേന്ദ്രവും ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് നഗരസഭ രൂപം നൽകി. അടുത്ത 20 വർഷത്തെ വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിങ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കൽപറ്റക്ക് ഇനി പുതിയ മുഖം; വികസന പ്ലാനിന് രൂപം നൽകി നഗരസഭ (ETV Bharat)

കൽപ്പറ്റ നഗരത്തെ ഒരു പൂർണ സജ്ജമായ ടൂറിസം ടൗണാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യം, ഗാർഹികം, വ്യവസായം, കൃഷി എന്നിങ്ങനെ നഗരസഭയെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് വികസനം നടപ്പിലാക്കുക. ടൂറിസ്‌റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ടൗൺ സ്‌ക്വയർ, ടൂറിസം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ, സ്ഥിരം പ്രദർശന വിപണന കേന്ദ്രം, ബജറ്റ് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെയൊരുങ്ങും.

ബൈപാസ് പരിസരത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ, മൈലാടിപ്പാറ വികസനം എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. രാത്രികാല വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനും കച്ചവടത്തിനും വഴിതുറക്കുന്ന നൈറ്റ് ലൈഫ് പദ്ധതിയാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകം.

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ചുണ്ടേൽ ജങ്ക്ഷൻ മുതൽ പുതിയ സ്‌റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ വീതിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് വ്യാപാരികളുമായി സഹകരിച്ച് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒരുക്കുന്നത്. കൂടാതെ കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിൻ്റെ മാതൃകയിൽ മാരിയമ്മൻ കോവിലിന് സമീപമുള്ള പഴയ മാർക്കറ്റും അനുബന്ധ സ്ഥലങ്ങളും വികസിപ്പിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായി പൊതുവിപണന കേന്ദ്രമൊരുക്കും.

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയുടെ മാസ്‌റ്റർ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാൻ കോർഡിനേറ്ററുമായി ഞങ്ങൾ വിശധീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കരട് രേഖ കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും കൗൺസിലർമാർക്ക് അത് പഠിക്കാനായി സമയം കൊടുക്കകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അടക്കം തേടികൊണ്ട് കരട് രേഖ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി അംഗീകാരവും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടും ലഭിക്കില്ല എന്ന ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

ഭാവിയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ റിങ് റോഡുകൾ, ലിങ്ക് റോഡുകൾ, ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ എന്നിവയും റോഡ് വീതികൂട്ടലും പദ്ധതിയിലുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കിൻഫ്ര പാർക്കിൻ്റെ വികസനം, ദ്രവമാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാൻ്റുകൾ, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും മാസ്‌റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച കരട് പ്ലാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിക്കായി അയക്കും. അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ സ്വീകരിച്ചാകും പദ്ധതി പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കുക.

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KALPETTA MUNICIPALITY
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DEVELOPMENT PROJECTS IN KALPETTA

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