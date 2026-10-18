അരവണ നിർമാണ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയില്ല; തീർഥാടന ഒരുക്കങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
അരവണ, അപ്പം എന്നിവയുടെ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പൂർണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി, അരി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാർ ഇതുവരെ ബോർഡ് അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി
By PTI
Published : October 18, 2026 at 11:01 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന ശബരിമല തീർഥാടന കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഒരുക്കങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മന്ത്രി തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളും പ്രസാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രസാദത്തിനോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കോ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാല് അരവണ നിർമാണ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നവീകരണവും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പൊലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലായ്മ ദൃശ്യമാണെന്നും ഒരു വാർത്താ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മന്ത്രി മുരളീധരന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അരവണ, അപ്പം എന്നിവയുടെ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പൂർണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി, അരി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാർ ഇതുവരെ ബോർഡ് അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ അഞ്ചോടെ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങുമെന്നാണ് ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വൻതോതിൽ എത്തുന്ന ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പ്രസാദ വിതരണത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്താൻ ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലും കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുലാം മാസ പൂജകൾക്കായി നടതുറന്നതോടെ ശനിയാഴ്ച മാത്രം 29,000 ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത്. നിലവിൽ രണ്ട് ലക്ഷം അരവണ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കുള്ളത്. ഒക്ടോബർ 22-ന് തുലാമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയായി നട അടയ്ക്കുന്നത് വരെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പ്രസാദ വിതരണത്തിലും ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിലും യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉറപ്പുനൽകിയതായി വിലയിരുത്തൽ യോഗത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. നവംബർ 17-നാണ് 41 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത്.
അതേസമയം ശബരിമലയെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഈ തീർഥാടന കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തിരുപ്പതി മോഡലിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മണ്ഡല, മകര വിളക്ക് തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
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