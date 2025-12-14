പത്തനംതിട്ടയിൽ യുഡിഎഫിന് 'യു ടേണ്'; ചെങ്കോട്ടകളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച് ആധിപത്യം, പന്തളത്ത് ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി
34 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഏഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും അടക്കം നേടിയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്.
Published : December 14, 2025 at 10:11 AM IST
പത്തനംതിട്ട: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ രീതിയെ മറികടന്ന് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് ജില്ലയിൽ (യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്) നിർണായക മുന്നേറ്റം നടത്തി. പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി എൽഡിഎഫിന് വിജയമുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലയാണിത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ (എൽഡിഎഫ്) നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു.
കൂടാതെ 34 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഏഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നിയന്ത്രണം യുഡിഎഫ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ എട്ട് ബ്ലോക്കുകളിൽ ഏഴെണ്ണവും കൈക്കലാക്കി. കോന്നി ഒഴികെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് പിടിമുറുക്കി. എൽഡിഎഫിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ മുനിസിപ്പൽ വിഭാഗത്തിലും യുഡിഎഫ് ഗണ്യമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
ബിജെപിക്ക് നഷ്ടമായി പന്തളം
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിവാദം ശക്തമായ പ്രചരണ വിഷയമായിട്ടും ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ബിജെപിക്ക് നഷ്ടമായത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യ ഫല സൂചനകളിൽ നിന്നും സീറ്റ് തെന്നി മാറുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീടങ്ങോട്ട്.
ബിജെപിടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (ബിജെപി-എൻഡിഎ) 2020ൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പരാജയം നേരിട്ടു. ജില്ലയിലെ നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ, പത്തനംതിട്ട, തിരുവല്ല, അടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി.
പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും റാന്നി താലൂക്കിലെ പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ശബരിമല. ഇവിടങ്ങളിലും ബിജെപിക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 2020ൽ 18 സീറ്റുകള് നേടി ഭരണം പിടിച്ച എൻഡിഎയ്ക്ക് ഇത്തവണ ഒൻപത് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് 14 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടുപിന്നാലെ യുഡിഎഫ് 11 സീറ്റുകൾ നേടി.
- ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് (17 സീറ്റ്): യു.ഡി.എഫ് - 12, എൽ.ഡി.എഫ്- 5
- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (8 എണ്ണം): യു.ഡി.എഫ് - 7, ഒരിടത്ത് ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം
- ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (53): യു.ഡി.എഫ് - 34, എൽ.ഡി.എഫ്- 11, എൻ.ഡി.എ- 4, ടൈ - 4
വോട്ടിങ് നില വിശദമായി
ആകെയുള്ള 17 വാര്ഡുകളില് 12 വാര്ഡുകള് യുഡിഎഫും അഞ്ച് വാര്ഡ് എല്ഡിഎഫും നേടി. പുളിക്കീഴ്, കോയിപ്രം, മല്ലപ്പള്ളി, ആനിക്കാട്, അങ്ങാടി, റാന്നി, മലയാലപ്പുഴ, കോന്നി, പ്രമാടം, പള്ളിക്കല്, ഇലന്തൂര്, കോഴഞ്ചേരി വാര്ഡുകള് യുഡിഎഫ് നേടി. ചിറ്റാര്, കൊടുമണ്, കലഞ്ഞൂര്, ഏനാത്ത്, കുളനട വാര്ഡുകള് എല്ഡിഎഫ് നേടി.
പുളിക്കീഴ് നിന്നും കേരള കോണ്ഗ്രസ് (എം) സ്ഥാനാർഥി ഏബ്രഹാം തോമസ് 14,775 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി വിജയകുമാര് മണിപ്പുഴ 8,310 വോട്ടുകളും കേരള കോണ്ഗ്രസ് സാം ഈപ്പന് 18,133 വോട്ടുകളും നേടി. ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം- 3,358.
കോയിപ്രത്ത് നിന്നും ഡോ. ദീപാ മറിയം വറുഗീസ് - സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ച് 13,859 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ നീതു മാമ്മന് കൊണ്ടൂര് - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി 17,344 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി സ്ഥാനാർഥി ലളിതാ പ്രസാദിന് ഇവിടെ 8,279 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. 3,485 ഭൂരിപക്ഷം.
മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഡോ. ബിജു ടി ജോര്ജ് ( ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്) 15,587 വോട്ടുകൾ നേടി 415 ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. എസ് വി സുബിന് - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)- 15,172 ടിറ്റു തോമസ് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി-7,693, ആനിക്കാടിൽ ഡോ. മാത്യു സാം- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ- 14,780 വോട്ടുകളോടെ 6,287 ഭൂരിപക്ഷം നേടി വിജയിച്ചു. ജി സതീഷ് ബാബു- ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 21,067 സുനില്കുമാര് ബി - ബി.ഡി.ജെ.എസ്- 6620.
അങ്ങാടിയിൽ ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 21,226 വോട്ടുകളോടെ വിജയിച്ചു. പ്രശാന്ത് ബി മോളിയ്ക്കല് - ആര്ജെഡി- 9,367. അനുകുമാര്- ബി.ഡി.ജെ.എസ്- 3,818. ആരോണ് സണ്ണി ബിജിലി പനവേലില്. ഭൂരിപക്ഷം- 11,859. റാന്നിയിൽ ജൂലി സാബു ഓലിക്കല് - കേരള കോണ്ഗ്രസ്- 13,558 വോട്ടുകളോടെ വിജയിച്ചു. രമ്യ രാജേഷ് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 8,962. ശോഭാ ചാര്ളി തോപ്പില്- കേരള കോണ്ഗ്രസ് (എം)- 12,601. ഭൂരിപക്ഷം- 957.
ചിറ്റാറിൽ 14,629 വോട്ടുകളോടെ ടി.കെ സജി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(എം) ജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം- 238.അനൂപ് വേങ്ങവിളയില് ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്-14,391 വോട്ടുകൾ നേടി. സിബി പി.വി- ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 5,061 വോട്ടുകൾ നേടി. മലയാലപ്പുഴയിൽ അമ്പിളി ടീച്ചര് ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 13,684 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു.
നന്ദിനി സുധീര്- ബി.ഡി.ജെ.എസ്- 4,063 വോട്ടുകൾ. രേഷ്മ മറിയം റോയി - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)-12,632.ഭൂരിപക്ഷം- 1,052. കോന്നിയിൽ എസ് സന്തോഷ് കുമാര്- ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 15,745 വോട്ടുകളോടെ വിജയിച്ചു.
ജഗത്പ്രിയ പി- ബി.ഡി.ജെ.എസ്-3,547 വോട്ടുകൾ നേടി. ബിബിന് എബ്രഹാം- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ- 11,064 വോട്ടുകൾ. ബെന്നി ഫിലിപ്പ്- എന്സിപി- 578 വോട്ടുകൾ. ഭൂരിപക്ഷം- 4,681. പ്രമാടം - ജെ ഇന്ദിരാദേവി- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)-11,407.
ദീനാമ്മ റോയി - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 12,753 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ശോഭകുമാരി എസ്- ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 7,455. ഭൂരിപക്ഷം- 1,346. കൊടുമണ് - നിതിന് എസ് ശിവ- ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 9,814.ബി പ്രസാദ് കുമാര് - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്-14,738. ബിജു- സ്വതന്ത്രന്- 315. രാജേഷ് റ്റി - ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി - 220. എ എന് സലിം- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)- 15,093 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം- 355
കലഞ്ഞൂര് - ബീനാ പ്രഭ - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)- 14,028. ലക്ഷ്മി ജി നായര് വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 13,616. സൂര്യ രാജേഷ് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 7,807.ഭൂരിപക്ഷം- 412. ഏനാത്ത് വൈഷ്ണവി ശൈലേഷ് - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)- 13,832 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ഐശ്വര്യ ആര് ആര് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 7,219. അഡ്വ. സവിതാ അഭിലാഷ് - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 12,862. ഭൂരിപക്ഷം- 970.
പള്ളിക്കല് - ചന്ദ്രലേഖ എസ് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 7,318. ശ്രീനാദേവികുഞ്ഞമ്മ - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 15,962. ശ്രീലത രമേശ് - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ-15,766. ഭൂരിപക്ഷം- 196. കുളനട - രമാജോഗീന്ദര് - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 14,424. ശോഭ മധു - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 10,073.സവിത അജയകുമാര് - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)- 15,363 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം- 939.
ഇലന്തൂരിൽ രമണി വാസുക്കുട്ടന് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 5,948 വോട്ടുകൾ. സ്റ്റെല്ല തോമസ് - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്- 13,374 വോട്ടുകൾ. ടിറ്റി ആനി ജോര്ജ് - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)- 11,472 വോട്ടുകൾ. ഭൂരിപക്ഷം- 1,902 കോഴഞ്ചേരിയിൽ അനീഷ് വരിക്കണ്ണാമല - ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി 16,942 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. ചെറിയാന് സി ജോണ് - ജനതാദള് (സെക്കുലര്)- 11,398 വോട്ടുകൾ. പ്രദീപ് അയിരൂര് - ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി- 10,517. ഭൂരിപക്ഷം- 5,544.
