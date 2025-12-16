സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും; അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : December 16, 2025 at 7:30 AM IST
തീയതി: 16-12-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 12:19 PM മുതൽ 01:46 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:58 AM മുതൽ 09:46 AM വരെ
രാഹുകാലം: 03:12 PM മുതൽ 04:38 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:34 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:05 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള് നല്ല ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും. നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. അവരോടൊപ്പം വളരെ കാലം മുൻപ് തീരുമാനിച്ച യാത്ര പോകാനിടയാകും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കും.
കന്നി: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പല ആലശ്യത്തിന് ആളുകളുമായി ഇടപെടേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കും.
തുലാം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവന് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും തോന്നും. സർഗ്ഗാത്മകതയും കലാപരമായ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് കരുത്തുണ്ടാകും. പൊതുവെ മെച്ചപ്പെട്ട ദിനമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള സധ്യതയുണ്ട്. ചിന്തിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും നിങ്ങളോട് യോജിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടരുത്.
ധനു: ഇന്ന് സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും. സാമ്പത്തികമേഖലയിലും, സമൂഹത്തിലും, കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പൊതുവില്, ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസില് ലാഭം വര്ധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങള് യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കും.
മകരം: കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടേയും കാര്യത്തില് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് ഉണ്ടാകും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആ യാത്ര അനുകൂലവും ലാഭകരവുമാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില് തൊഴില് മേഖലയില് നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസും ഇതുവഴി ഉയരും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: എതിരാളികളെ ഇന്ന് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇന്ന് ശാരീരികാസ്വസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദകാര്യങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസികസംഘര്ഷം ഉണ്ടാകും. വിദേശത്തുനിന്ന് നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും.
മീനം: അധാര്മിക വൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടാതിരിക്കുക. വാക്കുകളും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചികിത്സാചെലവുകള്ക്ക് വർധിക്കാൻ സാധ്യത. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക.
മേടം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു സന്തോഷവാർത്ത വന്നെത്തും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും അവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങള്ക്ക് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കില് വിശ്രമിക്കുക. യാത്രകള് മാറ്റിവക്കുകയും, അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും, പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാം. ഇത് നിങ്ങളെ നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കും. ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങള് കലഹമുണ്ടാക്കും. ചെറിയ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.