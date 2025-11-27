നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഇന്ന് വന്നുചേരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 27, 2025 at 7:33 AM IST
തീയതി: 27-11-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല സപ്തമി
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 09:18 AM മുതല് 10:44AM വരെയും 10:24 AM മുതല് 11:12 AM വരെയും
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 09:25 AM മുതല് 03:01 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01: 38 PM മുതൽ 03:05 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:24 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ അനുനയപരമായ സമീപനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രായോഗികരും അതുപോലെ ബിസിനസ്സ് ചിന്താഗതിക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ചില അസാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ വേദന അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല സംഭാഷണത്തിന് ഇടവരും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികനില ആരോഗ്യകരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നല്ല ഓർമകൾ ആസ്വദിക്കും. സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. തൊഴിൽമേഖലയില് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സമ്മർദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ജോലികൾ തീർക്കേണ്ടതായി വരും. ബിസിനസ് മീറ്റിംഗുകളും പ്രൊഫഷണൽ ചർച്ചകളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ തുറന്ന് പറയുക. അത് നിങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് താത്പര്യം ഉണ്ടാക്കും.
ധനു : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ദിനമായിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായും തൊഴില്പരമായും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങള് വന്നുചേരും. പലതരം ആളുകളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാന് ഇടവരും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ കഴിവുകള് പ്രകടിപ്പിക്കാന് കഴിയും.
മകരം : ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള് ഇന്ന് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കില്ല. ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്ക് സഹപ്രവര്ത്തകരിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ വരും. ഇത് നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കും.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ഇന്ന് ശാന്തമായിരിക്കും. എല്ലാം ശരിയായ രീതിയില് നടക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അധിക സമയം ചെലവഴിക്കും, അല്ലെങ്കില് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും.
മീനം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ ക്ഷമയോടെയും ഉദാരമനസ്കതയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും. സന്തോഷ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ അത് അപകടത്തിലാക്കും. പുതിയ പദ്ധതിക്കോ സംരംഭത്തിനോ തടസം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അഭിപ്രായം അന്വേഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പുണ്ടാകും.
ഇടവം : വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിന്ന്. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ നേരിട്ട് കാണാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നീണ്ട ബിസിനസ് ചർച്ചകളിലേർപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും.
മിഥുനം: ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ നഷ്ട്ടപെടുത്തരുത്. സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും കഠിനാധ്വാത്തിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലും ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ധാരണയുണ്ടാകണം. സംഭാഷണത്തിൽ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേപടി നടക്കണമെന്നില്ല.
കര്ക്കിടകം: ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിയ്ക്കും. വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങളളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കാനാകും. നിയമവിരുദ്ധമോ അധാര്മികമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില്നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നില്ക്കുക. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.