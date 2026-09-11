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കേരളത്തിൽ ആദ്യം: അറബിക്കടലിനെ സാക്ഷിയാക്കി ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ടയിൽ ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാം

സംസ്ഥാന ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു കോട്ട ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ്

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ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 2:02 PM IST

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സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: അറബിക്കടലിൻ്റെ തിരമാലകൾ സാക്ഷിയാക്കി, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരു കോട്ടയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഇനി കാസർകോട്ടേക്ക് വരാം. രാജസ്ഥാനിലെ കൊട്ടാരങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണ്.

കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നു മുതലാണ് ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ട ഇത്തരം മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. സംസ്ഥാന ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു കോട്ട ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ്. കോട്ടയിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാസർകോട് ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ക്ലാപൗട്ട് ഇവൻ്റ്സുമായി ഡിടിപിസി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു.

വരണമാല്യം അണിയിക്കൽ, വിവാഹനിശ്ചയം, ജന്മദിനാഘോഷം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നടത്തുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 200 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് മാത്രമാകും അനുമതി നൽകുക. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിലവിൽ കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം കൂടി പുതുക്കി നൽകും.

നവംബർ മുതൽ കോട്ടയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ടിക്കറ്റ് മുഖേനയാക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി ശുചിമുറി, ശുദ്ധജലം, വെളിച്ചം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് ഡിടിപിസി കാസർകോട് സെക്രട്ടറി ജിജേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

താജ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ നടക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ്ങുകളിൽ എത്തുന്ന വധൂവരന്മാർക്ക് ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ടയിലെ സൗകര്യം മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതാണ് പ്രധാന ഉടമ്പടി. ഇതിനുപുറമെ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് രാത്രിയിൽ ടെൻ്റ് കെട്ടി താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കും.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിൽ പുരാവസ്തു മൂല്യമുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളും കോട്ടകളും വിവിധ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതേ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും പരീക്ഷിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് ബേക്കൽ കോട്ട ഉണ്ടെങ്കിലും അതീവ സംരക്ഷിത പുരാവസ്തുവായതിനാൽ അവിടെ പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നൽകാറില്ല. രാവിലെ എട്ടു മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ടയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ട
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയുടെ തീരത്തായാണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിവപ്പ നായ്ക്കനാണ് ഇത് പണികഴിപ്പിച്ചത്. പലരുടെയും ഉടമസ്ഥതകൾ കൈമറിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഈ കോട്ട. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 150 അടി ഉയരത്തിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ ഏഴ് ഏക്കറിലായാണ് കോട്ട വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പിനാണ് ഈ ചരിത്രസ്മാരകത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല. പ്രസിദ്ധ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ബേക്കലിനെ അപേക്ഷിച്ച് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കുറവാണിവിടെ. കോട്ടമുകളിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യാസ്തമയ ദൃശ്യം അതിമനോഹരമാണ്.

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ഇതിനുപുറമെ ചന്ദ്രഗിരി പാലത്തിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ബോട്ടിങ് ഹൃദ്യമായ ഒരനുഭവമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ചന്ദ്രഗിരി ബോട്ട് ക്ലബിൽ സ്പീഡ് ബോട്ടുകളും പുരവഞ്ചികളും ലഭ്യമാണ്. കാസർകോട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ടയിലേക്കുള്ള ദൂരം. കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് കെഎസ്ടിപി തീരദേശപാതയിൽ മേൽപറമ്പിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

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