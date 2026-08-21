'കള്ളൻ വിജയൻ' ലേഖന വിവാദം; ദേശാഭിമാനി വാരാന്തപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റർ കെ ആർ അജയൻ രാജിവച്ചു
രാജി വയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച അജയനോട് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാമെന്നും ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അജയൻ രാജി സമർപ്പിച്ചത്.
Published : August 21, 2026 at 4:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ദേശാഭിമാനി വാരാന്തപ്പതിപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ ആർ അജയൻ രാജിവെച്ചു. 'കള്ളൻ വിജയൻ' ലേഖനം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ലേഖനം വിവാദമായതോടെ നേരത്തേതന്നെ രാജിവയ്ക്കാനോ അവധിയിൽ പോകാനോ അജയന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് നിർദേശം വന്ന് മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് രാജി. വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇന്ന ജനറൽ മാനേജർ നേരിട്ടു വിളിപ്പിച്ച് രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കള്ളൻ വിജയൻ ലേഖന വിവാദം ദേശാഭിമാനിയേയും സിപിഎമ്മിനേയും വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ അനുസ്മരണ ഫീച്ചറുള്ള വാരാന്തപ്പതിപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു നാടകഗ്രാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിന് 'കള്ളൻ വിജയൻ' എന്ന് തലക്കെട്ട് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഈ തലക്കെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ലേഖനം പുറത്തിറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയും ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങേണ്ട വാരാന്തപ്പതിപ്പ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കള്ളൻ വിജയൻ എന്ന ലേഖനം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിന്റെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്ന കെ ആർ അജയൻ അതിന് തയാറായില്ലെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
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അജയന് 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കയാണ് രാജി. ഒന്നുകിൽ രാജിവെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവധിയെടുക്കാനോ ചീഫ് എഡിറ്റർ പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ വാക്കാൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ടി ചന്ദ്രമോഹനാണ് പകരം ചുമതല നൽകിയിരുന്നത്. ദേശാഭിമാനി തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിൽ ഓണാഘോഷം നടന്ന ഇന്ന് രാവിലെ അജയൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജനറൽ മാനേജർ തോമസ് അജയനെ വിളിച്ചുവരുത്തി തീരുമാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. രാജി വയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച അജയനോട് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാമെന്നും ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അജയൻ രാജി സമർപ്പിച്ചത്. മാനേജ്മെന്റ് അപ്പോൾ തന്നെ രാജി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
കെ ആർ അജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം സിപിഎമ്മിനുള്ളിലും ചർച്ചയാണ്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ ചീഫ് എഡിറ്ററും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് റസിഡന്റ് എഡിറ്ററുമായിരിക്കെ ദേശാഭിമാനിയിൽ നയപരമായ നോട്ടക്കുറവ് ഉണ്ടെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഒരു സാധാരണ തലക്കെട്ട് വളച്ചൊടിച്ച് വിവാദമാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്കും പത്രത്തിനും കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയാത്തതിലാണ് ചില നേതാക്കൾ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വാർത്തയും വിവാദമായിരുന്നു. പാർട്ടി പത്രത്തിന് നോട്ടക്കുറവുണ്ടായെന്നും ഇനിമുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
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