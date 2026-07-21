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'കള്ളൻ വിജയനോ... അജയനോ...'; ദേശാഭിമാനി അഴിച്ചുപണിയാൻ സിപിഎം

വാരാന്തപതിപ്പിൽ 'കള്ളൻ വിജയൻ' എന്ന ലേഖനം അച്ചടിച്ചു വരുന്നതിനുമുൻപ് വിവാദമാക്കിയതിനു പിന്നിൽ ദേശാഭിമാനിയിലെ കസേര കളിയെന്നുമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിലയിരുത്തൽ

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വിഎസ് സ്‌പെഷ്യൽ വാരാന്തപതിപ്പ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 7:19 PM IST

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സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ചരമ വാർഷികാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വാരാന്തപതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാതിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയിൽ അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി സിപിഎം. വാരാന്തപതിപ്പ് ചുമതലയുള്ള എഡിറ്റർ കെ ആർ അജയന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയശേഷം ജോലിയിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കാൻ നിർദേശിച്ച് മാനേജ്‌മെൻ്റ്. നാളെ കൂടുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ദേശാഭിമാനി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉടച്ചുവാർക്കൽ പ്രധാന ചർച്ചയാക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനം. വാരാന്തപതിപ്പിൽ 'കള്ളൻ വിജയൻ' എന്ന ലേഖനം അച്ചടിച്ചു വരുന്നതിനുമുൻപ് വിവാദമാക്കിയതിനു പിന്നിൽ ദേശാഭിമാനിയിലെ കസേര കളിയെന്നുമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിലയിരുത്തൽ.

സിപിഎം മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിലെ വാർത്തകളെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുമ്പോൾ പാർട്ടി സ്വയം പ്രതിരോധത്തിലാകുകയാണ്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കാനിരുന്ന പാർട്ടി പത്രത്തിൻ്റെ വാരാന്തപതിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളാണ് നിലവിൽ പാർട്ടിയെ വലയ്ക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഖപത്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സ്വരാജ് നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിലുള്ള വ്യക്തതക്കുറവ് ആശയക്കുഴപ്പം ശരിവയ്ക്കുന്നു. ജൂലൈ 21ന് വിഎസിൻ്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച പുറത്തിറങ്ങാനിരുന്ന ദേശാഭിമാനിയുടെ വാരാന്തപതിപ്പ് പത്രത്തിനൊപ്പം നൽകാതിരുന്നതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

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വിഎസിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കെ വി സുധാകരൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിനൊപ്പം 'കള്ളൻ വിജയൻ ധന്യ നാടകഗ്രാമം മുത്തിപ്പാറ പിഒ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം പത്രത്തിൻ്റെ പിൻ പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായതാണ് വാരാന്തപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നതെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നത്. ഈ വാർത്ത പുറത്തു നൽകിയത് മുൻപ് പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നവരാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയൂം മന്ത്രിയുമുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഈ വിവരം മറ്റു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വ്യാപകമായി അറിയിച്ചെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് വാരാന്തപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നതെന്ന ദേശാഭിമാനി റസിഡൻ്റ് എഡിറ്റർ എം സ്വരാജിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്നും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു.

'കള്ളൻ വിജയൻ' എന്ന ലേഖനം ഒരു നാടകഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ അതു കൊടുക്കാനാണ് താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതെന്നും പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും വാരാന്തപതിപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഡിറ്റർ കെ ആർ അജയൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ലഭിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അജയൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനെ അറിയിച്ചു. പത്രം അച്ചടിക്കുന്ന സ്വകാര്യ പ്രസിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വാരാന്തപതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നതിന് കാരണമെന്നും വിവാദം സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തനിക്ക് പറയാനില്ലെന്നുമാണ് എം സ്വരാജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്.

പാർട്ടി പത്രത്തെ തള്ളി എം വി ഗോവിന്ദൻ

മുൻപ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശനിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച ദേശാഭിമാനി വാർത്തയും സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയെ തള്ളി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ രംഗത്ത് വരുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് അദാനി- എംഎസി ഡീൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാൻ സർക്കാർ ദേശാഭിമാനിയെ കൂട്ട് പിടിച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടി പത്രത്തെ ഗോവിന്ദന് തള്ളേണ്ടി വന്നത്. പാർട്ടി പത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിവരുമെന്നും ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പത്രം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നിലവിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ ചുമതലയുള്ളത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പുത്തലത്ത് ദിനേശനും എം സ്വരാജിനുമാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതലയുള്ളത്. പി എം മനോജ് ദേശാഭിമാനി റസിഡൻ്റ് എഡിറ്റർ സ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി പോയത്. പാർട്ടി പത്രത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തരകലഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കണമെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ കൂടുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ദേശാഭിമാനി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം.
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DESHABHIMANI
ACHUTHANANDAN TRIBUTE CONTROVERSY
KALLAN VIJAYAN M SWARAJ RESPONSE
M V GOVINDAN ON DESHABHIMANI
CPM ON DESHABHIMANI CONTROVERSY

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