സസ്പെന്സുകളില്ലാതെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തൃപ്പൂണിത്തുറ പാലക്കാട് നഗരസഭകളില് ബിജെപി വൈസ് ചെയര്മാന്മാര്.
ആശാനാഥ് തിരുവനന്തപുരത്തും ദീപക്ജോയി കൊച്ചിയിലും ഉദയാ സുകുമാരന് കൊല്ലത്തും എ പ്രസാദ് തൃശ്ശൂരിലും ഡോ ജയശ്രീ കോഴിക്കോട്ടും കെ പി താഹിര് കണ്ണൂരിലും ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്മാര്
Published : December 26, 2025 at 7:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കേര്പ്പറേഷനുകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കണക്കുകൂട്ടിയതു പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനില് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി ബിജെപിയുടെ ജി എസ് ആശാനാഥ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി നിരയിലും സിപിഎം നിരയിലും ഓരോ അംഗങ്ങളുടെ വോട്ട് അസാധുവായി.
ആകെയുള്ള 100 അംഗങ്ങളില് ആശാനാഥിന് 50 വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോള് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മല്സരിച്ച അഡ്വ രാഖി രവികുമാറിന് 28 വോട്ടുകളും യുഡിഎഫിൻ്റെ മേരി പുഷ്പത്തിന് 19 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ജില്ലാ കളക്ടര് കെ അനുകുമാരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് ആശാനാഥിന് മേയര് വിവി രാജേഷ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ബിജെപിയുടെ വിവി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയറായി ചുമതലയേറ്റത്. വിവി രാജേഷിന് 51 വോട്ടുകള് ലഭിച്ചിരുന്നു. 50 ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെയും ഒരു സ്വതന്ത്രന്റെയും വോട്ടുകൾ രാജേഷിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ യുഡിഎഫിന്റെ കെ എസ് ശബരീനാഥന് 17 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി ആർപി ശിവജിക്ക് 29 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.
2015ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാപ്പനംകോട് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച ബിജെപി നേതാവ് കരുമം ചന്ദ്രൻ ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2017ൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ബിജെപി ആശാ നാഥിനെ കളത്തിലിറക്കിയത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ആശയെ 2020ലും മണ്ഡലം ചേർത്തുനിർത്തി. ഇത്തവണ പാപ്പനംകോട് വിഭജിച്ച് കരുമം വാർഡ് രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴും ആരാണ് സ്ഥാനാർഥി എന്നതിൽ ബിജെപിക്ക് രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസം കാത്ത് മൂന്നാം വട്ടവും കൗൺസിലിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ കസേര ആശയ്ക്ക് സ്വന്തമാവുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോർപറേഷൻ ഭരണത്തിനെതിരെ ബിജെപി നടത്തിയ എല്ലാ സമരങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ആശ. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലാണ് ആശ മത്സരിച്ചത്.
അതേസമയം ചട്ടലംഘനം നടന്നുവെന്നാരോപിച്ച് സിപിഎം രംഗത്തെത്തി. ബലിദാനിയുടെ പേരിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിജ്ഞ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇടത് പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നത്. ചട്ടപ്രകാരം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരുടെ വോട്ട് മാത്രം സാധുവായി കണക്കാക്കണം. ബിജെപി, യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളായ ഇരുപത് പേർ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആരോപണം. ആരോപണം ഉയർന്നതിനിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മേയറായി വിവി രാജേഷ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. 51 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിവി രാജേഷ് മേയറായി വിജയിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭരണം നിലനിർത്താമെന്ന് കരുതിയ എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. സിറ്റിങ് വാർഡുകൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ വാർഡുകളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിക്കെതിരായെ വികാരം മറികടക്കാൻ ഇറക്കിയ പുതിയ സ്ഥാനാർഥികളും വാർഡ് വിഭജനവും തുണച്ചില്ല. തീരദേശ വാർഡുകൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നതോടെ 2020ൽ പത്ത് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയ യുഡിഎഫിന്റേത് വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു.
കൊച്ചിയില് ദീപക് ജോയ്
കൊച്ചി നഗരസഭയില് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി കോണ്ഗ്രസിലെ ദീപക് ജോയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇടതു മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി യേശുദാസ്, എന്ഡിഎക്ക് വേണ്ടി ജി പത്മകുമാരി എന്നിവരും മല്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. യുഡി എഫിലെ 47 അംഗങ്ങളുടേയും ഒരു സ്വതന്ത്രന്റേയും വോട്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചു. രാവിലെ മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം വി കെ മിനിമോളുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞക്ക് കാത്തു നില്ക്കാതെ കൗണ്സില് ഹാള് വിട്ട കൗണ്സിലര് കെ പിസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സത്യപ്രതിജ്ഞയിലും മുഴുവന് സമയം പങ്കെടുത്തു.
കൊല്ലം
കൊല്ലത്ത് അട്ടിമറികളൊന്നും നടന്നില്ല. യുഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഡോ ഉദയാ സുകുമാരന് ഇടതു മുന്നണിയില് നിന്ന് സുജയ എന് ഡി എയില് നിന്ന് ഷൈലജ ബി എന്നിവരാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് സ്ഥാനത്തേക്ക് മല്സരിച്ചത്. ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് അംഗം അസൈന് പള്ളിമുക്കിലിന്റെ വോട്ട് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് പോയത് വിവാദത്തിന് വഴി വെച്ചു. രാവിലെ നടന്ന മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡി എഫിലെ 27 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണക്കു പുറമേ എസ് ഡി പി ഐ അംഗത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടി കോണ്ഗ്രസിലെ എ കെ ഹാഫിസിന് കിട്ടിയിരുന്നു. ഒന്നാം റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പില് 28 വോട്ട് നേടിയ ഹാഫിസിന് രണ്ടാം റൗണ്ടില് എസ് ഡി പി ഐ വോട്ട് ലഭിച്ചില്ല.
കണ്ണൂരില് മുസ്ലീം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ കെ പി താഹിര് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി. തൃശ്ശൂരില് കെ പി സിസി സെക്രട്ടറി എ പ്രസാദ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഡോ ജയശ്രീ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി. യുഡി എഫില് നിന്ന് ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയയും ബിജെപിയില് നിന്ന് നവ്യ ഹരിദാസും മല്സരിച്ചിരുന്നു. കോട്ടൂളി ഡിവിഷനില് നിന്നുള്ള കൗണ്സിലറായ ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞ കൗണ്സിലില് സ്റ്റാന്ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണായിരുന്നു.
നഗരസഭകളില്
പാലക്കാട് നഗരസഭയില് വൈകിയെത്തിയ കോണ്ഗ്രസ് അംഗത്തെ വൈസ് ചെയര് പേഴ്സണ് വോട്ടെടുപ്പില് പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് ബിജെപി അംഗങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.കോണ്ഗ്രസ് കൗണ്സിലര് പ്രശോഭ് എം വല്സനാണ് വൈകി കൗണ്സില് ഹാളിലെത്തിയത്. മുന് നിര്ദേശമനുസരിച്ച് 2.30 ന് വൈസ് ചെയര്മാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയില് നിന്നുള്ള ടി ബേബി പാലക്കാടാ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയര് പേഴ്സണായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപിക്ക് 25 വോട്ടും യുഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിറിസ്വാന ബീഗത്തിന് 17 വോട്ടും ലഭിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറയില് ബിജെപിയിലെ രാധികാ വര്മ്മ വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
