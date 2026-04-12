ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം: അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്, മുഖം നോക്കാതെ നടപടി വേണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ
നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്. നിതിൻ നേരിട്ട പീഡനങ്ങൾ കേളത്തിന് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ.
By PTI
Published : April 12, 2026 at 8:37 PM IST
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകരെ പ്രതികളാക്കി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്. നിതിൻ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ അധ്യാപകർ നടത്തിയ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപവും മാനസിക പീഡനവുമാണെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം.
തിരുവനന്തപുരം ഉഴമലക്കൽ സ്വദേശിയായ നിതിനെ 2026 ഏപ്രിൽ 10-നാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിന് താഴെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിതിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിതിൻ്റെ ജാതി, നിറം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയെ പരിഹസിച്ചും 'തെരുവ് പട്ടി' എന്ന് വിളിച്ചും അധ്യാപകർ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
മരണത്തിന് മുൻപ് നിതിൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിൽ, സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വച്ച് അധ്യാപകർ തന്നെ ക്രൂരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ആരോപണവിധേയരായ ഓറൽ പതോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം.കെ. റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സംഗീത എന്നിവരെ കോളജ് അധികൃതർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് വരികയാണെന്നും ചക്കരക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിതിൻ്റെ സഹപാഠികളുടെയും കോളജ് അധികൃതരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
"അവൻ പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനായിരുന്നു. ദന്തൽ കോളജിൽ ആരുടെയും പിന്തുണ ഇല്ലാതെ മെറിറ്റിലാണ് അവന് സീറ്റ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അധ്യാപകർ അവനെ മാനസികമായും ജാതിയുടെ പേരിലും അവൻ്റെ നിറത്തെ പറ്റിയും പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തകയും ചെയ്തു", നിതിൻ്റെ അച്ഛൻ രാജൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മകൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ കോളജിലെ അധ്യാപകർക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മകൻ്റെ മരണത്തിൽ ന്യായമായ അന്വേഷണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജൻ പറഞ്ഞു. ജാതിയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നിതിന് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സഹോദരി നികിത പറഞ്ഞു.
സീനിയർ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ റാഗിങ് നിതിൻ നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അവൻ അധ്യാപകരോടും വകുപ്പ് മേധാവികളോടും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കടുത്ത അവഗണനയും അധിക്ഷേപവും നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നും സഹോദരി നികിത പറഞ്ഞു
2024 ൽ വയനാട്ടിലെ പൂക്കോട് ഗവൺമെൻ്റ് വെറ്ററിനറി കോളജിൽ സഹപാഠികളുടെ റാഗിങ്ങിന് ഇരയായി മരിച്ച വിദ്യാർഥി സിദ്ധാർഥൻ്റെ അമ്മ ഷീബ നിതിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു. മകൻ്റെ മരണശേഷം കോളജുകളിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തക്കില്ലെന്നായിരുന്നു കരുതിയത്. എന്നാൽ വീണ്ടും സമാനമായ ദുരന്തം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഷീബ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നിതിൻ രാജിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീൻ സന്ദർശനം നടത്തി. നിതിൻ നേരിട്ട പീഡനങ്ങൾ കേരളത്തിന് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടാണെന്നും സാംസ്കാരിക കേരളം തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
നിതിനെ ക്രൂരമായി അധിക്ഷേപിച്ചവർ അധ്യാപകരാണോ എന്നും വി ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കണമെന്നും പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളജിലെ സിദ്ധാർഥൻ്റെ മരണം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അധികൃതർ ജാഗ്രത കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ദാരുണ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
