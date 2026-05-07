ഇടുക്കി പൂപ്പാറയിൽ പുഴ കൈയേറി നിർമ്മിച്ച 88 ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി; പെരുവഴിയിലായി ജനം
വീടുകൾ ഉൾപ്പടെ 88 കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. ഇതിൽ 29 വീടുകളും മൂന്ന് ആരാധനാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദുരന്ത സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള നടപടിയെന്ന് ഇടുക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ.
Published : May 7, 2026 at 8:46 PM IST
ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയിൽ പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരം കൈയേറി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി. പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ ഉൾപ്പടെ 88 കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. ഇതിൽ 29 വീടുകളും മൂന്ന് ആരാധനാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഘർഷ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2024 ജനുവരിയിലെ കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.
ദുരന്ത സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് നടപടിയെന്ന് കലക്ടർ
നിലവിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് തടസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഇടപെട്ട കേസാണിത്. പെറ്റിഷനുകളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. ഒരു ജീവനോപാദിയും ഇല്ലാതെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയും കൂരയും ഇല്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നമല്ലിത്. മൂന്നുനില കെട്ടിടങ്ങൾ വരെയുണ്ടിവിടെ. അതേസമയം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയോ കൂരയോ ഇല്ലാത്തവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പുഴയോരത്ത് ദുരന്തനിവാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിർമ്മിതികളെ കണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തരം കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ ഒരു ദുരന്ത സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
ഇതിന് പിന്നിൽ കോടതിയുടെ കൃത്യമായ നിർദേശമുണ്ട്. 88 കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ച് മാറ്റാനാണ് നിർദേശം. പുനരധിവാസം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടർ ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പൂർണമായും കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് നീക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ അൻപത്തേഴ് ആളുകളെ പുനരധിവാസത്തിനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വാടകയ്ക്ക് കഴിയുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ തണ്ടപ്പേര് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർപ്പിടം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നിട്ട് താത്ക്കാലികമായി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് ഇടുക്കി സബ് കലക്ടർ വി എം ആര്യ പറഞ്ഞു.
പെരുവഴിയിലായി പ്രദേശവാസികൾ
രണ്ട് വർഷം മുൻപ് കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാനപങ്ങൾ ഒഴുപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് തത്കാലികമായി തുടരാൻ അനുമതി നൽകുകയും പിന്നീട് മാറി താമസിക്കണണെമെന്ന് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പല തവണ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടും താമസക്കാർ മാറാൻ കൂട്ടക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചത്.
സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടറിൻ്റെയും ദേവികുളം സബ് കലക്ടറുടെയും നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ റവന്യൂ സംഘമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 500 അംഗ പൊലീസ് സേനയെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകൾ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാനേ പൂപ്പാറ നിവാസികൾക് സാധിച്ചുള്ളൂ.
പൊളിച്ച് നീക്കിയതിൽ ആരാധനാലയങ്ങളും
88 കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉടമകൾ തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കി. വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും താമസക്കാർ തന്നെ മാറ്റി. പുഴ കൈയേറി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും ഒരു ക്ഷേത്രവും പൊളിച്ചു നീക്കിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മേഖലയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 29 കുടുംബങ്ങളിൽ 10 ലധികം കുടുംബങ്ങൾക് മറ്റ് ഭൂമിയോ വീടോ ഇല്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത്, റവന്യൂ അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മേഖലയിലെ വ്യാപാരികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതും നടപ്പിലായില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യക്തമായ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഒരുക്കാതെ ഇപ്പോൾ വീടുകളും ഒഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
