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സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാംപസ് മടക്കിമലയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം; പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി

കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഭൂമിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

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കളക്‌ടറേറ്റ് പടിക്കൽ ധർണ നടത്തുന്ന സമരസമിതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 8:47 PM IST

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വയനാട്: സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സൗജന്യ ഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കളക്‌ടറേറ്റ് പടിക്കൽ ധർണ നടത്തി. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം. സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നീക്കത്തിനെതിരെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാംപസ് മടക്കിമലയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധർണ നടത്തി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി (ETV Bharat)

കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഭൂമിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള കെ.എസ്.ഇ.ബി ഭൂമി മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. നിലവിലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ച് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ്‌കെഎംജെ സ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് ഒത്തുകൂടിയ പ്രവർത്തകർ കളക്‌ടറേറ്റിലെത്തിയാണ് ധർണ നടത്തിയത്. വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് യാഥാർഥ്യമാക്കുകയെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെയാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്.

വയനാട് ചെട്ടി സർവീസ് കേന്ദ്ര പ്രസിഡൻ്റ് കെ.എം. ശ്രീധരൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. എസ്.എസ്.എച്ച്.ആർ.പി.സി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ.എൻ പ്രേമലത അധ്യക്ഷനായി. കെ.വി. ഗോകുൽദാസ്, ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്ത് മലവയൽ, മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.പി. അയ്യൂബ്, കുന്നത്ത് അഷറഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞദിവസം കൽപ്പറ്റ–മാനന്തവാടി റോഡിലെ മുരണിക്കരയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രവേശന കവാടം സ്ഥാപിച്ചും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മടക്കിമല ഭൂമിയെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകരുതെന്ന നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി.

പ്രതികരിച്ച് സമരസമിതി അംഗം

മടക്കിമലയിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. കാരണം വയനാട് ജില്ലയോട് ചെർന്ന് നിൽക്കുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്രയിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മടക്കിമല എന്ന ഈ പ്രദേശം. ചെറിയ പ്രസ്ഥാനമോ വലിയ പ്രസ്ഥാനമോ തുടങ്ങണമെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഭൂമിയാണ്. അത് മടക്കിമലക്ക് ദാനമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 50 ഏക്കർ ഭൂമി നിലനിൽക്കേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനന്തവാടിയിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളജിനായി തേടി നടക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാവുന്നില്ലെന്ന് സമരസമിതി അംഗമായ ലൂസി കളപ്പുരക്കൽ പറഞ്ഞു.

വയനാട് ജില്ലയുടെ ആവശ്യമാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് മടക്കിമലയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയെന്നുള്ളത്. കാരണം ജില്ലയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും ഇവിടേക്ക് എളുപ്പം എത്തിപ്പെടാന്‍ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മടക്കിമലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നും ലൂസി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

MEDICAL COLLEGE AT MADAKKIMALA
ACTION COMMITTEE PROTEST WAYANAD
MEDICAL COLLEGE WAYANAD ISSUES
MADAKKIMALA MEDICAL COLLEGE
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