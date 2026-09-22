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ന്യൂമാഹിയിലെ 0.6 ഗ്രാമിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം ഡൽഹിയിലെ 'ലഹരി ഫാക്ടറി'യിൽ; രണ്ട് വിദേശ വനിതകളെ കുടിക്കിയത് 'കണ്ണൂര്‍ സ്‌ക്വാഡ്' ഓപ്പറേഷന്‍

ഡല്‍ഹി ബുരാരിയിലെ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ നിര്‍മാതാക്കളായ വിദേശവനിതകളെ പിടികൂടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് പാര്‍സല്‍ ആയാണ് ഇവര്‍ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നിര്‍മാണ സാമഗ്രികള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

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പിടിയിലായ വിദേശ വനിതകള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 4:52 PM IST

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കണ്ണൂർ: എംഡിഎംഎ നിര്‍മാതാക്കളായ രണ്ട് വിദേശവനിതകളെ പിടികൂടി കണ്ണൂര്‍ സ്‌ക്വാഡ്. ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാരക ലഹരിവസ്‌തുവായ എംഡിഎംഎ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌ത വിദേശ വനിതകളെ കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി പൊലീസ് സ്‌ക്വാഡാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് അതിസാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. നൈജീരിയ സ്വദേശിനി ചിനെലോ ലിലിയന്‍, ക്യാമറൂണ്‍ സ്വദേശിനി ഫിലോമെനെ ചാന്‍സെലിന്‍ എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്.

ഡല്‍ഹി ബുരാരിയിലെ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ലഹരി സംഘത്തിലെ രണ്ട് വിദേശ വനിതകളെ പൊലിസ് പിടികൂടിയതെന്ന് റേഞ്ച് ഡിഐജി കെ കാര്‍ത്തിക് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ന്യൂമാഹിയില്‍ വച്ച് 0.6 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രജിനാസ് എന്നയാള്‍ പിടിയിലായതാണ് കേസില്‍ നിര്‍ണ്ണായക വഴിത്തിരിവായത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതില്‍ നിന്ന് ലഹരി എത്തിച്ചത് മുഹമ്മദ് സമീലാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയും തുടര്‍ന്ന് സമീലിൻ്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും വാഹനത്തില്‍ നിന്നുമായി 185 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എംഡിഎംഎ എംഡിഎംഎ നിര്‍മാണവും വിതരണവും; രണ്ട് വിദേശവനിതകളെ പിടികൂടി 'കണ്ണൂര്‍ സ്‌ക്വാഡ്' (ETV Bharat)

സമീലിൻ്റെ ഫോണ്‍, ബാങ്ക് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് 'തബു' എന്ന മുജ്‌തബയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. ലഹരി ഇടനിലക്കാര്‍ വഴി ആളൊഴിഞ്ഞ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എംഡിഎംഎ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച് ലൊക്കേഷന്‍ മാത്രം കൈമാറുന്ന ഹൈടെക് രീതിയാണ് തബു അനുവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ വച്ച് തബുവിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് പാര്‍സല്‍ വഴിയാണ് ഇവര്‍ നാട്ടിലേക്ക് ലഹരി കടത്തിയിരുന്നത്. ഈ കണ്ണിയിലൂടെ ലഭിച്ച തെളിവുകളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വച്ച് എംഡിഎംഎ നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കിയിരുന്ന വിദേശ വനിതകളിലേക്ക് പൊലീസിനെ നയിച്ചത്.

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പ്രതികള്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ നിരന്തരം മാറ്റിയും ഇരുപതോളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി പൊലീസിൻ്റെ സ്‌ക്വാഡ് അംഗങ്ങള്‍ 10 ദിവസത്തോളം ഡല്‍ഹിയില്‍ താമസിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. അമ്പതോളം വ്യാജ ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകളും 15 പാന്‍ കാര്‍ഡുകളും ചെക്ക് ബുക്കുകളും വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇവര്‍ പലവിധത്തില്‍ സമ്പാദിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് പാര്‍സല്‍ ആയാണ് ഇവര്‍ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നിര്‍മാണ സാമഗ്രികള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഡിഐജി പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും ഡിഐജി അറിയിച്ചു. കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡി, തലശ്ശേരി എ സി പി നന്ദഗോപന്‍ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

MDMA CASE
DELHI MDMA RACKET
KANNUR SQUAD MDMA CUSTODY
FOREIGN WOMEN ARRESTED IN DELHI
DELHI MDMA RACKET CUSTODY

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