സമാധാന ബോണ്ടിനെതിരായി ഐസ നേതാവ് നേഹ ബോറ നൽകിയ ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി
ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'ലേഹ്റ ദോ തിരംഗ' പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സമാധാനം നിലനിർത്താൻ 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ട് കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെയാണ് നേഹ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
Published : October 23, 2026 at 7:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ) ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ ബോറ സമർപ്പിച്ച സമാധാന ബോണ്ട് ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഒക്ടോബർ 16-ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'ലേഹ്റ ദോ തിരംഗ' പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സമാധാനം നിലനിർത്താൻ 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ട് കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (SEM) നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെയാണ് നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
നേഹ ബോറയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാല ശങ്കരനാരായണനാണ് ഹാജരായത്. ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും, തനിക്ക് സിജെപി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും വാദിച്ചു. എന്നാൽ നേഹ ബോറ 12 തവണ നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് സുബ്രമോണിയം പ്രസാദ് ആണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. അന്വേഷണ നടപടികളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ നേഹ ബോറയ്ക്ക് നൽകാനും സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മതിയായ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്. ബിഎന്എസ്എസ് സെക്ഷന് 163 പ്രകാരം ഡല്ഹിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പൊതുപ്രവര്ത്തകയും ഐസ പ്രസിഡന്റുമായ നേഹ ബോറ സമാധാനപരമായാണ് എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തതെന്നും ഹര്ജിയില് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സജീവവും പ്രമുഖവുമായ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിലൊന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ). കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) ലിബറേഷൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐഎസ്എ, കാമ്പസുകളിലെ ജാതി-മത വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തിനെതിരെയും ഫെലോഷിപ്പ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾക്കും തുല്യതയ്ക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്ഥിരമായി പോരാടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്.
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ഈ സംഘടനയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടാണ് നേഹ ബോറ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ അവർ, എഐഎസ്എയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
നേഹ ബോറയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വഴിതിരിവ് ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭമാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന സമരത്തിൽ അവർ മുൻനിര പോരാളിയായി മാറി.
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