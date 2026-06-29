ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് 30,000, മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന് 50,000; സബ്സിഡി വിവരങ്ങള് പുറത്ത്, ഡല്ഹിയിലെ ഇവി വാഹനനയം ജൂലൈ ഒന്നിന്
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ആദ്യ വർഷം 30,000 രൂപയും രണ്ടാം വർഷം 20,000 രൂപയും മൂന്നാം വർഷം 10,000 രൂപയും സബ്സിഡി ലഭിക്കും. റോഡ് നികുതിയിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിലും 100 ശതമാനം ഇളവ്.
By PTI
Published : June 29, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 4:47 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നയം ജൂലൈ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തില് വരും. ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വാഹന മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി അംഗീകരിച്ച നയത്തില് നിരവധി സബ്സിഡികളും ഇളവും ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് എക്സ്ഷോറൂം വില 30 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കുറവോ ഉള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്കും റോഡ് നികുതിയിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിലും 100 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ആദ്യ വർഷം 30,000 രൂപയും രണ്ടാം വർഷം 20,000 രൂപയും മൂന്നാം വർഷം 10,000 രൂപയും സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
ഈ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, 2027 ജനുവരി 1 മുതൽ ഡൽഹിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതേസമയം പുതിയ പെട്രോൾ, സിഎൻജി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കും. 2028 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ.
ഇനി നയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രേഖ ഗുപ്ത
2030 മാർച്ച് 31 ഓടെ ഡൽഹിയെ മലിനീകരണ രഹിത നഗരമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായി കാണുന്ന ഈ നയം, ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ നയത്തിന് കീഴിൽ ഏകദേശം 15,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ നയം ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നുവെന്നും, പരമ്പരാഗത ഇന്ധന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പ് നൽകുന്നുവെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
ഇലക്ട്രിക് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 50,000 രൂപ, 40,000 രൂപ, 30,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. N1 വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ബിഎസ്-IV വിഭാഗത്തിലുള്ള നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയോ നിലവാരത്തിന് താഴെയുള്ളതോ ആയ ഉടമകൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്ക്രാപ്പിങ് പ്രോത്സാഹനവും നയം നൽകുന്നു.
ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകില്ലെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പോളിസി പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരെ പ്രാപ്താരാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വികസിപ്പിക്കും.
പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നയം
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വാഹന മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായണ് നയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതേ തുടര്ന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാങ്ങുന്നവര്ക്ക് സർക്കാര് ആനുകൂല്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചാർജിങ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കൽ, വാഹന സ്ക്രാപ്പിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ, നഗരത്തിലുടനീളം ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ത്വരിതപ്പെടുക എന്നിവയും യം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.
Also Read:അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; പ്രതികള്ക്കായി ആരും വാദിക്കില്ലെന്ന് ബാര് അസോസിയേഷൻ