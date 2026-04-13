പോളിങ് കണക്കുകള് പുറത്തുവിടാൻ വൈകിയാല് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിയമ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്...
വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യസമയത്ത് അന്തിമ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുക എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി കണക്കുകള് പുറത്തുവിടാൻ വൈകിയാല് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങള് ഇടിവിഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ.
Published : April 13, 2026 at 6:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രില് 9നായിരുന്നു കേരളം ഒന്നടങ്കം ഏറ്റവും വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. അതായത് വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തേക്ക് 4 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ അന്തിമ കണക്കുകള് പൂര്ണമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പോസ്റ്റല് വോട്ടുകള് ഉള്പ്പെടെ കേരളത്തില് പോളിങ് 79.63 ശതമാനമാണെന്നാണ് തെരഞ്ഞൈടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഏറ്റവും ഒടുവില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും, സര്വീസ് വോട്ടിൻ്റെ കണക്ക് ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ല, സര്വീസ് വോട്ടുകള് ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്നും അന്തിമ കണക്കുകളില് മാറ്റം ഉണ്ടാകാമെന്നുമാണ് കമ്മിഷൻ്റെ വാദം.
ഏതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പോളിങ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഏകദേശ കണക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിടും, ഇതിന് പിന്നാലെ ഒന്നോ, രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളില് അന്തിമ കണക്കുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി പുറത്തുവിടാറാണ് പതിവ്. എന്നാല് ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോളിങ് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ അന്തിമ കണക്കിലെത്താത്തത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഭരണഭക്ഷത്തുള്ള എല്ഡിഎഫും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള യുഡിഎഫും വിശ്വാസ്യതയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അന്തിമ കണക്ക് പുറത്തുവിടാൻ ഉടൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഒരേ സ്വരത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് പറയുന്നു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിൻ്റെ സുതാര്യത. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യസമയത്ത് അന്തിമ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുക എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി അന്തിമ കണക്കുകള് പുറത്ത് വിടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വൈകിയാല് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ.
അന്തിമ കണക്കുകള് പുറത്തുവിടാൻ ദിവസങ്ങളോളം നീളുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പോലെതന്നെ ഗൗരവമേറിയതാണ് വോട്ട് കണക്കിലെ അവ്യക്തതയെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പ്രതികരിക്കുന്നു. "ബാലറ്റില് നിന്നും ഇവിഎമ്മിലേക്ക് മാറിയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകള് സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്തിമ കണക്ക് പുറത്തുവിടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വൈകുന്നത് വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. കേരളത്തിന് പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലവില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ അന്തിമ കണക്കുകള് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തുവിടേണ്ടതുണ്ട്" സുഭാഷ് പറഞ്ഞു.
മാധ്യമ ജാഗ്രതയും രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയുമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം, ഈ കേരളത്തില് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമീപനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കില് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കും സംശയത്തിലേക്കും നീങ്ങും. ഇതിനോടകം തന്നെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് "വോട്ട് ചോരി" ഉള്പ്പെടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു രേഖയില് ബിജെപിയുടെ താമര ചിഹ്നം സീലായി വരുന്ന സംഭവം വരെയുണ്ടായി. ഇത്തരം സാഹചര്യം നിലനില്ക്കെ കേരളത്തിലെ പോളിങ് കണക്കുകള് അന്തിമമായി പുറത്തുവിടാൻ വൈകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സുതാര്യത ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്താണ് നിയമവശം?
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള പൂർണ അധികാരം കമ്മിഷനാണ്. എന്നാൽ കണക്കുകൾ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൽ (Representation of the People Act, 1951) കൃത്യമായ സമയപരിധി പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും, സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ 'ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ' ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കമ്മിഷൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അല്ലെങ്കില് ജനാധിപത്യത്തെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ നൽകിയ ഫോം 17C-യിലെ കണക്കുകളുമായി അവ ഒത്തുനോക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അന്തിമ കണക്ക് വൈകുന്നത് ഈ പരിശോധനയെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഈ കാലത്ത് കണക്കുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിയമപരവും ധാർമികവുമായ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം അന്തിമ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ സുതാര്യത അളക്കുന്നത് കൃത്യമായ പോളിങ് കണക്കുകളിലൂടെയാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം വൈകുന്നേരം പുറത്തുവരുന്ന ഏകദേശ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് അന്തിമ കണക്കുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.
1. ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് (Form 17C)
വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചാലുടൻ ഓരോ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെയും പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ ഫോം 17C (Account of Votes Recorded) തയ്യാറാക്കണം. ഇതിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു...
- ആ ബൂത്തിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം.
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം (Form 17A പ്രകാരം).
- വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്തവരുടെ എണ്ണം.
- EVM മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആകെ വോട്ടുകൾ.
- ടെൻഡേഡ് വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം
ഈ ഫോമിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏജൻ്റുമാർക്കും നൽകണം. ഇത് വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനിലെ കണക്കുമായി ഒത്തുനോക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
2. ഡാറ്റാ എൻട്രിയും വോട്ടർ ടേൺഔട്ട് ആപ്പും
നിലവിൽ 'Voter Turnout App' വഴിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർമാർ നൽകുന്ന കണക്കുകൾ സെക്ടറൽ ഓഫിസർമാർ വഴി ആപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം വൈകുന്നേരം കാണുന്ന കണക്കുകൾ ഈ ആപ്പിലെ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
3. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന
വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ബൂത്തുകളിൽ നിന്നുമുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറുടെ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങളും ഫോം 17C-യിലെ കണക്കുകളും ഒത്തുനോക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ബൂത്തിൽ റീ-പോളിങ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ, സർവീസ് വോട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണവും ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
4. അന്തിമ കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ
സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും കണക്കുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ (ജില്ലാ കലക്ടർ) മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് (CEO) സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറുകയും കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി അന്തിമ പോളിങ് ശതമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
